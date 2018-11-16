THY Euroleague | Anadolu Efes 78-62 Panathinaikos

Anadolu Efes, THY Euroleague'de normal sezonun 7. haftasında Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştığı Yunan ekibi Panathinaikos'u 78-62’lik skorla mağlup etti. Karşılaşmaya Adrien Moerman ve Vasilije Micic'in üçlükleri başlayan Anadolu Efes, ilk 3 dakikayı 6-1 önde geçti. Savunmada rakibine iyi durduran lacivert-beyazlıların hücumda da Moerman, Bryant Dunston ve Rodrigue Beaubois ile sayılar buldu ve farkı çift hanelere çıkardı (15-5). Son bölümü hücumda Moerman önderliğinde geçen Efes, periyodu 19-11 üstün tamamladı.

İkinci periyodun başında Panathinaikos farkı 5 sayı kadar indirse de Efes daha sonra savunmada direncini arttırdı. Hücumda Dunston, Krunoslav Simon ve Beaubois'in basketleri ile toparlanan lacivert-beyazlılar farkı 16 sayıya yükseltti (40-24). Rakibinin farkı azaltmasına izin vermeyen Efes, devreye 44-28 önde girdi. Üçüncü periyot karşılıklı sayılarla başlarken, daha sonra hücumda özellikle pota altında James Gist ve Stephane Lasme ile etkili olan Panathinaikos farkı 10'a indirdi (52-42). Savunma savaşı olarak geçen üçüncü periyotun sonlarında rakibinin geri gelmesini engelleyen Efes, periyodu 60-46 önde tamamladı.

Calathes, Pana’ya yetmedi!

Son periyodun başında iki takım sayı bulmakta zorlandı. İlk 4 dakikayı sayı bulmadan geçen Efes, Moerman'ın basketi ile skoru 62-49'a getirdi. Periyodun geri kalanında rakibinin dönmesine izin vermeyen Anadolu Efes, parkeden 78-62’lik skorla galip ayrıldı. Mücadelenin en skoreri Efes'de 19 sayı ile oynayan Beaubois olurken, Yunan temsilcisinde ise Deshaun Thomas ve Nick Calathes 11 sayı üretti. Yıldız oyun kurucu Calathes aynı zamanda 8 de asist kaydetti ancak onun bu çabası Efes’in galibiyetini önlemeye yetmedi. Bu maçla birlikte Anadolu Efes, ligdeki 5. galibiyetini elde ederken, Pana ise 3. mağlubiyetini aldı. Öte yandan Sinan Erdem Spor Salonu’ndan oynanan maçın satışa çıkan biletleri tükendi. Lacivert-beyazlı taraftarlar verdikleri destekle galibiyetin alınmasında rol oynadı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Sasa Pukl, Tomislav Hordov, Jurgis Laurinavicius

Anadolu Efes: Beaubois 19, Doğuş, Metecan, Motum 3, Moerman 17, Buğrahan, Tibor Pleiss 4, Micic 11, Anderson, Dunston 14, Simon 10

Başantrenör: Ergin Ataman

Panathinaikos: Thomas 11, Langford, Lasme 4, Papapetrou 9, Pappas 3, Gist 10, Vougiouskas, Lekavicius, Lojeski 6, Nick Calathes 11, Antetokounmpo 8, Mitoglou

Başantrenör: Xavi Pascual

1. periyot: 19-11 (Anadolu Efes lehine)

Devre: 44-28 (Anadolu Efes lehine)

3. periyot: 60-46 (Anadolu Efes lehine) THY Euroleague | Olympiakos 72-73 Fenerbahçe THY Euroleague'de 7. haftanın kritik karşılaşmasında temsilcimiz Fenerbahçe, Olympiakos'a konuk oldu. Zorlu maçta Fenerbahçe, 73-72'lik skorla parkeden zaferle ayrıldı. İlgili Haberi Oku