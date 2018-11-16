Galatasaray’da Sinan Gümüş sakatlandı…

Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Atiker Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı çalışmayla sürdürdü.

Sarı kırmızılılar, kritik karşılaşmanın hazırlıkları kapsamında U21 Takımı ile bir antrenman maçı yaptı.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda 70 dakika üzerinden gerçekleştirilen maçın ilk yarısı U21 takımının kendi kalesine attığı gol sonrası A takımın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci yarının başında Ahmet Sivri ile U21 Takımı bir gol bularak skoru eşitlerken 65. dakikada Malik Karaahmet'in attığı gol ile birlikte maç, A Takım lehine 2-1'lik skorla neticelendi.

İlk yarıdaki bir ikili mücadele sırasında sağ üst arka adale grubundan sakatlanan Sinan Gümüş’ün son durumu, yarın yapılacak tetkiklerinin ardından belli olacaktır.

GALATASARAY’DA SAKAT VE CEZALI OYUNCULARIN DURUMU

Ryan Donk – Cezalı

Ndiaye – Cezalı

Rodrigues – Cezalı

Emre Akbaba-sakat

Nagatomo- sakat

Eren derdiyok-Sakat

Fernando (sakatlıktan döndü)

Muslera (sakatlıktan döndü)

Galatasaray Futbol Takımı, Atiker Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek. Galatasaray`a sakatlık kabusu devam ediyor... Galatasaray'ın genç savunmacısı Ozan Kabak sakatlık nedeniyle Ümit Milli takım kadrosundan çıkartıldı. İlgili Haberi Oku