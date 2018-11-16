Galatasaray Fenerbahçe olaylı derbi toplantısı ertelendi

Galatasaray ve Fenerbahçe’nin savunma dosyaları TFF Tahkim Kurulu’na geç geldiği için toplantı gelecek hafta perşembe gününe ertelendi.

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Galatasaray ve Fenerbahçe’nin savunma dosylarının geç gelmesinden dolayı, toplantıyı gelecek hafta perşembe gününe erteledi. Fenerbahçe Jailson ve Soldado, Galatasaray ise Fatih Terim’e ve kulübe yönelik verilen cezalar için Tahkim Kurulu’na başvurmuştu.

TFF Tahkim Kurulu, derbide yaşanan olaylardan dolayı Fatih Terim’e 10, Jailson’a 8 ve Soldado’ya 6 maç men cezası vermişti.

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