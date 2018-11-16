SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: AİHM’in Selahattin Demirtaş kararında 18. madde ayrıntısı
Galatasaray Fenerbahçe olaylı derbi toplantısı ertelendi
Futbol

Galatasaray Fenerbahçe olaylı derbi toplantısı ertelendi

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yaptığı itirazların olağan toplantı saatine yetişmemesi nedeniyle TFF Tahkim Kurulu dosyaları önümüzdeki hafta Perşembe günü ele alacak.

16 Kasım 2018 16:44

Galatasaray ve Fenerbahçe’nin savunma dosyaları TFF Tahkim Kurulu’na geç geldiği için toplantı gelecek hafta perşembe gününe ertelendi.

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Galatasaray ve Fenerbahçe’nin savunma dosylarının geç gelmesinden dolayı, toplantıyı gelecek hafta perşembe gününe erteledi. Fenerbahçe Jailson ve Soldado, Galatasaray ise Fatih Terim’e ve kulübe yönelik verilen cezalar için Tahkim Kurulu’na başvurmuştu.

TFF Tahkim Kurulu, derbide yaşanan olaylardan dolayı Fatih Terim’e 10, Jailson’a 8 ve Soldado’ya 6 maç men cezası vermişti.

15 Kasım 2018 Mustafa Cengiz ve Galatasaray Kulübü bir kez daha PFDK`lık oldu Daha önce 60 gün hak mahrumiyeti alan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle bir kez daha PFDK'ya sevk edildi İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 14:47 | 18 Kasım 2018
GÜNÜN MAÇLARI
Galatasaray
23/11/2018 - 19:30
-
Konyaspor
BB Erzurumspor
24/11/2018 - 12:30
-
Antalyaspor
TÜMÜNÜ GÖR

İDDAA

Türkiye
UEFA Uluslar Ligi B Ligi Grup 2 17.11.2018 - 20:00 Rotterdam Splatz
İsveç