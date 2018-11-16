Romanya’nın başkenti Bükreş’te devam eden 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası’nda kadınlar 72 kiloda altın madalya için mindere çıkan milli güreşçimiz Buse Tosun, dünya şampiyonu oldu. Ev sahibi Romanya’dan Alexandra Nicoleta Anghel’i 10-0’la geçen Buse, altın madalyanın sahibi oldu ve bayrağımızı göndere çekmeyi başardı.

Türkiye'yi 72 kiloda temsil eden Buse Tosun, İtalyan Enrica Rinaldi'yi 7-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. Milli sporcu, bu turda Hindistan'dan Naina Naina'yı tuşla geçerek adını yarı finale yazdırdı. Başarılı performansını yarı finalde de gösteren Buse Tosun, bu turda da Kazak rakibi Zhamila Bakbergenova'yu tuş ederek finalde mücadele hakkı elde etti. Milli güreşçi, finalde de Rumen Alexandra Nicoleta Anghel’i sayı vermeden devirdi ve tarih yazdı! Ayşegül Özbeğe 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası`nda gümüş madalya kazandı Bükreş'te devam eden 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 76 kiloda mücadele eden milli sporcumuz Ayşegül Özbege gümüş madalyanın sahibi oldu. İlgili Haberi Oku