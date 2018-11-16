Aykut Kocaman, Atiker Konyaspor’la sözleşme imzaladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor, prensip anlaşmasına vardığı teknik direktör Aykut Kocaman’la 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Yeşil beyazlı ekibin Futbol Şube Sorumlusu Selçuk Aksoy gün içinde TRT Spor’a yaptığı açıklamada, “Aykut Kocaman ile prensipte anlaştık, bugün ya da yarın yeni teknik direktörümüzü açıklayacağız” ifadelerini kullanmıştı.Atiker Konyaspor, teknik direktör Aykut Kocaman ile anlaştıklarını ve pazartesi günü resmi sözleşmeyi imzalayacağını duyurdu.

Atiker Konyaspor’dan Aykut Kocaman’a özel video! pic.twitter.com/sDUDsZuvWa — SKOR (@SozcuSkor) 16 Kasım 2018

Kulüpten yapılan açıklama şöyle; “Atiker Konyaspor’umuz, camiamıza tarihi başarılar yaşatan teknik direktörümüz Aykut Kocaman ile prensip anlaşmasına varmıştır. Taraflar arasında bu akşam gerçekleşen görüşme sonrasında tüm konularda anlaşma sağlanmıştır. Teknik Direktörümüz Aykut Kocaman pazartesi günü kulübümüzün organize edeceği imza töreninde resmi sözleşmeyi imzalayacaktır. Sözleşmenin detayları imza töreninde spor kamuoyu ile paylaşılacaktır.”

AYKUT KOCAMAN, KONYASPOR’DA TARİH YAZDI

Aykut Kocaman, yeşil- beyazlı ekibi ilk 2005-2006 sezonunda çalıştırdı. Ardından 2014-2015 sezonunda yeniden takımın başına geçti. Kocaman ile birlikte o yıl yeşil-beyazlı takım 8’inci sırada sezonu tamamladı. 2015-2016 sezonunda ise ligi 3’üncü sırada bitiren Konyaspor, tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele etti. Kocaman, 2016-2017 sezonunda ise yine Konyaspor’un tarihinde ilk kez Türkiye Kupası’nı müzesine götürmesini sağladı. Sezon sonunda Fenerbahçe ile anlaşan Kocaman, taraftarın omuzlarında uğurlandı.

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