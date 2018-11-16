Atiker Konyaspor Aykut Kocaman ile prensip anlaşmasına vardı!

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile yollarını ayırdıktan sonra Aykut Kocaman ile resmen görüşmelere başlayan Atiker Konyaspor tecrübeli teknik adam ile prensip anlaşmasına vardı.

Yeşil beyazlı ekibin Futbol Şube Sorumlusu Selçuk Aksoy TRT Spor'a yaptığı açıklamada,

”Aykut Kocaman ile prensipte anlaştık, bugün ya da yarın yeni teknik direktörümüzü açıklayacağız” ifadelerini kullandı.

Son maçta Ankaragücü’nü 2-0 geçen Atiker Konyaspor, milli maçlar sebebiyle verilecek aradan sonra 23 Kasım’da deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Aykut Kocaman Konyaspor ile Galatasaray’a karşı mücadele verecek.

Kulübün resmi internet sitesinden anlaşmanın detaylarının açıklanması bekleniyor.

AYKUT KOCAMAN, KONYASPOR'DA TARİH YAZDI

Aykut Kocaman, yeşil- beyazlı ekibi ilk 2005-2006 sezonunda çalıştırdı. Ardından 2014-2015 sezonunda yeniden takımın başına geçti. Kocaman ile birlikte o yıl yeşil-beyazlı takım 8'inci sırada sezonu tamamladı. 2015-2016 sezonunda ise ligi 3'üncü sırada bitiren Konyaspor, tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etti. Kocaman, 2016-2017 sezonunda ise yine Konyaspor'un tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nı müzesine götürmesini sağladı. Sezon sonunda Fenerbahçe ile anlaşan Kocaman, taraftarın omuzlarında uğurlandı.