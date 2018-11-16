Pickford’tan su şişesi taktiği!

Milli takım düzeyinde dün akşam Wembley Stadı’nda oynanan mücadele 3-0 İngiltere lehine biterken İngiliz kaleci Jordan Pickford’un penaltı taktiği çok konuşuldu.

Pickford’un su içtiği şişenin üzerinde yazılar fark edildi. Başarılı kalecinin şişenin üzerine rakip futbolcuların bazılarının ismini yazdığı görülüyor.

Pickford’un şişesinin üzerinde rakip takımda penaltı kullanabilecek oyuncuların isimleri ve penaltı atışını hangi köşeye doğru, nasıl kullandıkları yer alıyor. Yıldız kalecinin bu işlemi yapmasına neden olarak ise isimleri aklında tutamaması gösterildi.

Pickford bu taktiği geçtiğimiz yaz ayında Rusya’da gerçekleştirilen 2018 Dünya Kupası’nda da kullanmıştı.

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