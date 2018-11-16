SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Ankara'da rehine krizi! Çok sayıda polis sevk edildi
Milli motosikletçi Can Öncü Moto3 tarihinin en genç yarışçısı olacak
Diğer Sporlar

Milli motosikletçi Can Öncü Moto3 tarihinin en genç yarışçısı olacak

Moto3 Dünya Şampiyonası'nın pazar günü İspanya'da gerçekleştirilecek son ayağında piste çıkacak olan Milli motosikletçi Can Öncü'nün Moto3 tarihinin en genç yarışçısı olacağı bildirildi.

16 Kasım 2018 10:39

Red Bull MotoGP Rookies Kupası’nda sezonu şampiyonlukla tamamlayan milli motosikletçi Can Öncü, ilk kez Moto3 Dünya Şampiyonası’nda mücadele edecek.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamada, 15 yaşındaki milli sporcunun, Moto3 tarihinin en genç yarışçısı olacağı bildirildi.

İspanya’daki 4 kilometrelik Ricardo Tormo Pisti’nde mücadele edecek Red Bull KTM Ajo takımı sporcusu Can, yarın TSİ 14.35’te sıralama turlarına katılacak.

Can Öncü, 18 Kasım Pazar günü de TSİ 13.00’te başlayacak 2018 Moto3 sezonunun son ayak yarışında mücadele verecek.

Son güncelleme 10:39 | 16 Kasım 2018
Can Öncü Moto3
GÜNÜN MAÇLARI
Galatasaray
23/11/2018 - 19:30
-
Konyaspor
BB Erzurumspor
24/11/2018 - 12:30
-
Antalyaspor
TÜMÜNÜ GÖR

İDDAA

Türkiye
UEFA Uluslar Ligi B Ligi Grup 2 17.11.2018 - 20:00 Rotterdam Splatz
İsveç