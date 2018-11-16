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Kostas Sloukas patlaması! Sosyal medyayı ayağa kaldırdı…
Euroleague

Kostas Sloukas patlaması! Sosyal medyayı ayağa kaldırdı…

Turkish Airlines Euroleague‘in 7. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Olympiakos‘u 73-72 mağlup ederken muhteşem bir performans ortaya koyan Kostas Sloukas sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

16 Kasım 2018 10:29

Euroleague’deki 7.maçında 6. galibiyetine ulaşan sarı lacivertlilerde Yunan yıldız Sloukas eski takımı Olympiakos karşısında adeta şov yaptı.

Mücadelenin en kritik anlarında sahne alan ve attığı üçlüklerle zaferin mimarı olan yıldız isim 20 sayı 5 ribaunt ve 4 asistle maçın en değerli oyuncusu oldu.

Maç öncesi Fenerbahçe formasıyla 998 verimlilik puanı bulunan Sloukas, Olympiakos zaferiyle 22 puan daha kazanarak 1020 sayısını gördü ve sarı lacivertli forma ile 1000 verimlilik puanı barajını geçen 7. oyuncu oldu.

Sloukas sadece bununla yetinmedi ve 1006 verimlilik puanıyla Fenerbahçe tarihinde 6. sırada olan eski takım arkadaşı Bogdan Bogdanovic'i geçerek 6. sıranın yeni sahibi oldu.

Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Obradovic’te oyuncusuna övgüler yağdırdı ve şu ifadeleri kullandı:

”Çok bir fark yoktu. Onlar son şutu kullanıp kaçırdılar. Galip de gelebilirlerdi. Papanikolaou'nun son saniyelerde inanılmaz bir şutu var köşeden. Bunu nasıl yedik bilemiyorum. Hücumda da çok iyi değildik son pozisyonda. Ancak yine de oyuncularımın performanslarından çok memnunum. Özellikle Kostas Sloukas büyük bir lider gibi oynadı.”

Ortaya koyduğu performans ile Fenerbahçe taraftarının gönlünü kazanan Yunan oyuncu için twitter’da da binlerce paylaşım yapıldı. İşte o paylaşımlar…

Son güncelleme 10:31 | 16 Kasım 2018
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