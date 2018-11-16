Kostas Sloukas patlaması! Sosyal medyayı ayağa kaldırdı…

Euroleague’deki 7.maçında 6. galibiyetine ulaşan sarı lacivertlilerde Yunan yıldız Sloukas eski takımı Olympiakos karşısında adeta şov yaptı.

Mücadelenin en kritik anlarında sahne alan ve attığı üçlüklerle zaferin mimarı olan yıldız isim 20 sayı 5 ribaunt ve 4 asistle maçın en değerli oyuncusu oldu.

Maç öncesi Fenerbahçe formasıyla 998 verimlilik puanı bulunan Sloukas, Olympiakos zaferiyle 22 puan daha kazanarak 1020 sayısını gördü ve sarı lacivertli forma ile 1000 verimlilik puanı barajını geçen 7. oyuncu oldu.

Sloukas sadece bununla yetinmedi ve 1006 verimlilik puanıyla Fenerbahçe tarihinde 6. sırada olan eski takım arkadaşı Bogdan Bogdanovic'i geçerek 6. sıranın yeni sahibi oldu.

Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Obradovic’te oyuncusuna övgüler yağdırdı ve şu ifadeleri kullandı:

”Çok bir fark yoktu. Onlar son şutu kullanıp kaçırdılar. Galip de gelebilirlerdi. Papanikolaou'nun son saniyelerde inanılmaz bir şutu var köşeden. Bunu nasıl yedik bilemiyorum. Hücumda da çok iyi değildik son pozisyonda. Ancak yine de oyuncularımın performanslarından çok memnunum. Özellikle Kostas Sloukas büyük bir lider gibi oynadı.”

Ortaya koyduğu performans ile Fenerbahçe taraftarının gönlünü kazanan Yunan oyuncu için twitter’da da binlerce paylaşım yapıldı. İşte o paylaşımlar…

günaydın sloukas’ı olanlar ve diğerleri pic.twitter.com/rwbtZ3bThz — öfe de souza (@ofedesouza) 16 Kasım 2018

Olympiakos taraftarının Sloukas'a kötü davranmasına karşı Sloukas'ın da maçı kazandıran şutu atması hayvan gibi karizmatik hareket değil mi? — No Context AUE (@pembedemavi) 16 Kasım 2018

Kostas Sloukas: Türk milletine “At, Avrat, Yunan Guard.” dedirten, Yunan sempatisi aşılayan, PG üstü varlık. — Ahmet Koç (@ahmetkoc__) 15 Kasım 2018

Yalnız Kostas Sloukas'ın bu sezon oynadığı efsane basketbolu düşünüp ne uyunur be.. Kademe kademe üstüne koyuyor her hafta yürüyedursun.. pic.twitter.com/mdCWBy4zwS — Utkan Kaya (@utkankaya) 15 Kasım 2018

Sloukas ilk kez istikrarlı iyi başladığı sezonda Yunan takımlarına karşı şanssızlıgını da kırmış oldu. Artık tam bi lider. Küfür kıyametten Avrupa’nın en iyi guardına.. — Zelimir HBK (@HBK_Obradovic) 15 Kasım 2018

Kostas Sloukas… Yunan ekiplerine, özellikle de Olympiacos’a karşı böyle bir liderlik örneği gösterip, küfür yiyeceğini bile bile göğsünü gere gere sevindi. O son dakikalarda üstlendiği rol hakikaten çok kritikti. Galibiyet ona yazar. — Fatih Emre Arslan (@fatihemrearslan) 15 Kasım 2018

Yunan’ı, Yunanlı ile yendik. Hem de eski takımına karşı bu performansı sergiledi. Tebrikler Sloukas. Tebrikler Fenerbahçe. — CakmaScout (@cakmascout) 15 Kasım 2018

Yunan tanrısı Kostas Sloukas baba — MTA (@mtugcanars10) 15 Kasım 2018

Günaydın, Kostas Sloukas emaneti olan şehr-i Pire’yi geri almış gibi bir gün — Emre Seyhan (@eseyhan98) 16 Kasım 2018

At avrat yunan guardtan at avrat sloukas’a evriliyoruz. pic.twitter.com/N5o5cFzHno — Enes (@onalex10) 15 Kasım 2018

Teşekkürler Dünya'nın en güzel takımı :) @FBBasketbol Teşekkürler Sloukas! — Hasan Doğan (@hasandogan77) 15 Kasım 2018

en iyi solaklar: 1- alex 2- sloukas — timu #Yeniden (@_tmcntncr) 15 Kasım 2018