Kayserispor Başkanı Erol Bedir: ‘Kayserispor düşmanlığı yapılıyor’

Kayserispor Başkanı Erol Bedir açıklamasında, “Kulübümüzün, son 2 yıldır hangi problemlerle karşı-karşıya kaldığını, yönetimimizin bu sıkıntıları çözebilmek için hangi mücadeleleri verdiğini başta büyük taraftarımız olmak üzere, konuya ilgi duyan herkes çok iyi bilmektedir. Vicdanı körleşmiş, menfaatleri engellenmiş, Kayserispor'dan akan hortumları kesilmiş bir avuç kişi ve mensubunun dışında tüm hemşehrilerimiz, Kayserispor’umuzun içinde bulunduğu tüm olumsuzluklardan kurtulabilmesi için yönetim olarak yaptığımız ve yapmayı düşündüğümüz çalışmalara destek olmakta en azından bu zorlu uğraşta, yönetim, teknik heyet ve takımımıza moral vermeye çalışmaktadırlar. Kulübümüzün halen içinde bulunduğu tüm sıkıntıların müsebbibi olan çevre ve onların borazanları ise bizim yönetimimizden önceki dönemlere ait hangi problemi çözmeye çalışsak korkunç bir kıskançlık, anlaşılmaz bir utanmazlık ve akla-hayale sığmayan pişkinlikle Kayserispor'un menfaatine ne varsa onun karşısına geçmekte ve yapılabilecek olumlu işleri engellemeye çalışmaktadırlar” dedi.

‘Takım başarılı olsa kime zararı olacak?’

“Unutmayalım ki; Öğrenimi, kariyeri ve yaptığı işin etik ilkelerine uyumu konusunda sıfır seviyesinde olan bu şantajcılar, şahıs ve kurumların üzerine koydukları baskı, tehdit, yalan haberler ve helal-haram ayrımını asla düşünmeden sağlamaya çalıştıkları menfaat temini, gayretleri Kayseri'nin unutabileceği bir ihanet olmayıp, Kayserispor sevdalıları da oynanan oyunun farkındadırlar. İstenen nedir? Bu Kayserispor düşmanlığı niyedir? Takıma yardım yapılırsa veya takım sportif olarak başarılı olursa kime ne zararı olacaktır? Halen görevde olan yönetim 2 yıl içinde 3 genel kurul yapıp ‘İsteyen gelsin yönetsin’ demesine rağmen ortaya çıkmayıp bu yıkıcı faaliyette bulunmak hangi ruh halinin göstergesidir? Evet 2 yıldır menfaatleri kesilmiştir ama öncekilerinde mi hatırı yoktur?” diye soran Bedir, “Yöneticisi, sade vatandaşı, taraftarı özetle tüm Kayseri'ye sesleniyoruz! Çözümü zor olan maddi, sportif veya zamana yaymamız gereken diğer problemlerimiz olabilir. Ama hiçbir ahlaki kurala uymayan bu Kayserispor düşmanlığı konusunda herkese sorumluluk düşmektedir. Kim kime mecburdur? Hepimizin bu şehrin en önemli değeri olarak kabul ettiği Kayserispor'a zarar veren, kulüp yönetimi de olsa, bürokratta olsa, siyasi de olsa, basın mensubu da olsa derhal gereği yapılmalı en azından adı geçen kişiler yalnızlığa mahkum edilmelidir” ifadelerini kullandı.

‘İptal ihtimali yoktu’

Kayserispor kulübüne gelen transfer yasağı ile ilgili de açıklama yapan Başkan Erol Bedir, “15 Kasım 2018 günü resmi sitemizde paylaştığımız, kulübümüze verilen 1 dönem transfer yasağı meselesi ile ilgili de şunları belirtmek isteriz: Bu yasak bildiğiniz gibi yönetimimizden önceki dönemdeki bir oyuncudan dolayı gelmiş ancak, itirazımız nedeniyle geçtiğimiz yaz ayında uygulanmamıştır. (Adı geçen oyuncunun alacağı yönetimimizce ödenmiştir. Bu cezayı ne biz, ne de başka hiç kimse arzu etmez. Ancak bu gibi durumlarda ‘Ne yapabiliriz?’çalışması yapılır. Bu istişare sonucunda geçtiğimiz yaz döneminde ceza çekmenin uygun olmadığı kanaatiyle ertelemeye çalıştık ve başardık. Yaz dönemi ile, ara dönemin transfer açısından önemi herhalde farklıdır. Belki bir takım hukuki girişimleri yapsaydık, az ihtimalde olsa bu cezayı şubat değil de 2019 Haziran’da çekebilirdik. Ancak tamamen iptal söz konusu değildi. Kabul etmeliyiz ki; şubat ayında yapabileceğimiz 2-3 takviye uğruna, 8 oyuncumuzun sözleşmesinin sona erdiği 2019 yaz sezonunda transfer yasağı asla istenemezdi. Bu nedenle risk alamazdık” şeklinde stratejilerini belirtti. Son dakika! Kayserispor`a FIFA`dan transfer yasağı Kayserispor Kulübü'ne eski futbolcusu Adnane Tighadouini'ye sorumluluklarını zamanında yerine getiremediği için FIFA'dan transfer yasağı geldi.. İlgili Haberi Oku