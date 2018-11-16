İngiltere Premier League’de VAR oylaması!

İngiltere Premier League kulüpleri Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi için gerçekleştirilen oylamaya katıldı. Takımlar gelecek sezondan itibaren VAR kullanılmasını onaylarken Almanya, Fransa, İspanya ve İtalya’nın ardından, beş büyük ligde VAR sistemi kullanmayan ülke kalmamış oldu.

Süper Lig’de kullanılan ve zaman zaman tartışmalara neden olsa da genel olarak olumlu bir adım olarak görülen VAR sisteminin hayata geçmesi için daha önce de oylama yapan Premier League ekipleri 2018-2019 sezonu için VAR teknolojisine onay vermemişti.

Premier League’de gol çizgisi teknolojisi kullanılırken VAR henüz test amaçlı kullanılıyor.

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