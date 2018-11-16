İngiliz futbolcu Kevin Ellison’dan ilginç protesto! Hızı 35 olunca…

İngiltere ikinci lig ekibi Morecambe’in 39 yaşındaki kanat oyuncusu Kevin Ellison ilginç bir protestoya imza attı…

Dünyanın en çok oynanan futbol oyunlarından biri olan FIFA 19’da hızı sadece 35 olarak belirlenen Ellison bir video çekerek oyuna tepki gösterdi.

FIFA’nın yaşlı ve yavaş olarak gösterdiği İngiliz futbolcu tekerlekli bastonla topun peşinden giderek bir video çekti ve bunu sosyal medya hesabından paylaşarak FIFA’yı protesto etti.

39 yaşındaki oyuncunun bu videosu sosyal medyada da oldukça ilgi çekti ve paylaşım rekoru kırdı.