Futbolda haftanın programı belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:
TFF 2. Lig
Kırmızı Grup
Yarın:
13.30 Darıca Gençlerbirliği-Bandırmaspor Baltok (Darıca İlçe)
13.30 Tuzlaspor-Etimesgut Belediyespor (Tuzla Belediye)
18 Kasım Pazar:
13.00 Sivas Belediyespor-Zonguldak Kömürspor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi)
13.00 Kahramanmaraşspor-Kırklarelispor (Kahramanmaraş 12 Şubat)
13.30 Fethiyespor-BUGSAŞ Spor (Fethiye İlçe)
13.30 Tokatspor-Pendikspor (Tokat Gaziosmanpaşa)
13.30 Tarsus İdmanyurdu-Konya Anadolu Selçukspor (Tarsus İlçe)
13.30 Menemen Belediyespor-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Menemen İlçe)
13.30 Fatih Karagümrük-Şanlıurfaspor (Atatürk Olimpiyat)
Beyaz Grup
Yarın:
13.30 Manisaspor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor (Manisa 19 Mayıs)
18 Kasım Pazar:
13.00 Gümüşhanespor-Ankara Demirspor (Gümüşhane Yenişehir)
13.00 Amed Sportif Faaliyetler-İnegölspor (Seyrantepe Spor Kompleksi)
13.30 UTAŞ Uşakspor-Kastamonuspor 1966 (Uşak 1 Eylül)
13.30 Niğde Anadolu-Keçiörengücü (Niğde 5 Şubat)
13.30 Sarıyer-Yılport Samsunspor (Yusuf Ziya Öniş)
13.30 Sancaktepe Belediyespor-Eyüpspor (Sancaktepe 15 Temmuz)
13.30 Hacettepe-Bayrampaşa (Ankara OSTİM)
13.30 Sakaryaspor-Gaziantepspor (Yeni Sakarya Atatürk)
TFF 3. Lig
1. Grup
Yarın:
13.30 Körfezspor-Yomraspor (Kocaeli Alparslan Türkeş)
13.30 Tire 1922-Erbaaspor (Tayfur Çiçek)
18 Kasım Pazar:
13.00 Erzin Belediyespor-Büyükçekmece Tepecikspor (Şehit Muhammet Oğuz Kılınç)
13.00 Karbel Karaköprü Belediyespor-Gebzespor (Faruk Çelik)
13.00 Nazilli Belediyespor-Batman Petrolspor (Nazilli İlçe)
13.00 Artvin Hopaspor-Hekimoğlu Trabzon (Hopa İlçe)
13.30 Kozan Belediyespor-Şile Yıldızspor (İsmet Atlı)
13.30 Nevşehir Belediyespor-Ergene Velimeşespor (Nevşehir Gazi)
2. Grup
Yarın:
13.30 Esenler Erokspor-Ofspor (Esenler)
13.30 Karşıyaka-Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor (İzmir Atatürk)
18 Kasım Pazar:
13.00 Van Büyükşehir Belediyespor-Yeni Orduspor (Van Atatürk)
13.00 Elaziz Belediyespor-Adıyaman 1954 (Elazığ Atatürk)
13.30 Altındağ Belediyespor-Kızılcabölükspor (Aktepe)
13.30 Kırşehir Belediyespor-Osmaniyespor (Kırşehir Ahi)
13.30 Alibeyköyspor-Pazarspor (Alibeyköy)
13.30 Kemerspor 2003-Bergama Belediyespor (Dr. Fehmi Öncel)
13.30 Düzcespor-Sultanbeyli Belediyespor (Düzce 18 Temmuz)
3. Grup
Yarın:
13.30 Muğlaspor-Serik Belediyespor (Muğla Atatürk)
13.30 Ankara Adliyespor-Bağcılarspor (Ankara OSTİM)
18 Kasım Pazar:
13.00 Cizrespor-Bayburt İl Özel İdare (Cizre İlçe)
13.00 1461 Trabzon-Bucaspor (Ahmet Suat Özyazıcı)
13.00 Fatsa Belediyespor-Payasspor (Fatsa İlçe)
13.30 Karacabey Belediyespor-Diyarbekirspor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)
13.30 Çorum Belediyespor-Kocaelispor (Dr. Turhan Kılıççıoğlu)
13.30 Turgutluspor-Halide Edip Adıvarspor (Turgutlu 7 Eylül)
13.30 Gölcükspor-Anagold 24 Erzincanspor (İhsaniye İlçe)