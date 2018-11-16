CANLI YAYIN: Hollanda Fransa maçı canlı izle! Uluslar Ligi’nde dev maç…

Uluslar Ligi yıldızların mücadelesine sahne olacak. Birçok üst düzey futbolcuyu kadrosunda barında Fransa Hollanda Uluslar Ligi A Ligi Grup 1 maçı için karşılaşacak. Mbappe, Grioud, Griezmann gibi isimlerin yer aldığı Fransa, Depay ve Wijnaldum’lu Hollanda karşısına çıkacak. Hollanda Fransa maçı canlı yayını ve Fransa Hollanda maçı hangi kanalda, saat kaçta bilgileri aşağıda yer alıyor.

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HOLLANDA FRANSA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

UEFA Uluslar A Ligi 1 Grup mücadelesi kapsamında Hollanda, Fransa’yı ağırlayacak. Mücalede TSİ 16 Kasım Cuma günü 22.45’te oynanacak. Karşılaşmanın yayıncı kuruluşu bulunmuyor. Karşılaşmayı Azerbaycan kanalı CBC kanalı canlı yayınlayacak.