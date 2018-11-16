CANLI YAYIN: Anadolu Efes Panathinaikos maçı canlı izle! Efes basket maçı hangi kanalda?

Anadolu Efes, Panathinaikos karşısında Euroleague’de gösterdiği iyi performansı sürdürmek istiyor. Euroleague’de 4 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan Anadolu Efes, beşinci galibiyet için Sinan Erdem Spor Salonu’nda Panathinaikos’u ağırlayacak. Anadolu Efes, Panathinaikos karşısında alacağı galibiyetle beşinci sıraya kadar yükselebilecek. Karşılaşmayı izlemek isteyen basket severler için haberimizin içerisinde “Efes Panathinaikos maçı canlı izle” bağlantısı bulunuyor.

ANADOLU EFES PANATHİNAİKOS CANLI İZLE

ANADOLU EFES PANATHİNAİKOS BASKET MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

THY Avrupa Ligi 7. Hafta mücadelesinde Anadolu Efes, Panathinaikos’u ağırlayacak. 16 Kasım Cuma günü saat 20:30’da oynanacak karşılaşma, Bein Sports 3 kanalından canlı izlenebilecek.