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CANLI YAYIN: Anadolu Efes Panathinaikos maçı canlı izle! Efes basket maçı hangi kanalda?
Euroleague

CANLI YAYIN: Anadolu Efes Panathinaikos maçı canlı izle! Efes basket maçı hangi kanalda?

Anadolu Efes EuroLeague yedinci maçında Panathinaikos karşısına çıkıyor. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak maçtan galibiyetle ayrılmak Anadolu Efes maçı hangi kanalda, saat kaçta merak ediliyor. İşte, Efes Panathinaikos maçı canlı yayını...

16 Kasım 2018 20:36

Anadolu Efes, Panathinaikos karşısında Euroleague’de gösterdiği iyi performansı sürdürmek istiyor. Euroleague’de 4 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan Anadolu Efes, beşinci galibiyet için Sinan Erdem Spor Salonu’nda Panathinaikos’u ağırlayacak. Anadolu Efes, Panathinaikos karşısında alacağı galibiyetle beşinci sıraya kadar yükselebilecek. Karşılaşmayı izlemek isteyen basket severler için haberimizin içerisinde “Efes Panathinaikos maçı canlı izle” bağlantısı bulunuyor.

ANADOLU EFES PANATHİNAİKOS CANLI İZLE

ANADOLU EFES PANATHİNAİKOS BASKET MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

THY Avrupa Ligi 7. Hafta mücadelesinde Anadolu Efes, Panathinaikos’u ağırlayacak. 16 Kasım Cuma günü saat 20:30’da oynanacak karşılaşma, Bein Sports 3 kanalından canlı izlenebilecek.

Son güncelleme 21:14 | 16 Kasım 2018
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