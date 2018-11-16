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Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Sırp futbolcu Jasmin Trtovac ile yollarını ayırdı
BB Erzurumspor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Sırp futbolcu Jasmin Trtovac ile yollarını ayırdı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, bu sezon ligde hiç forma şansı bulamayan Hırvat stoper Jasmin Trtovac ile yollarını ayırdığını açıkladı.

16 Kasım 2018 19:08

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 31 yaşındaki Sırp stoper Jasmin Trtovac ile yollarını karşılıklı anlaşarak ayırdı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Jasmin Trtovac ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze yapmış olduğu hizmetlerden dolayı kendisine teşekkür eder, futbol hayatında başarılar dileriz.” ifadelerine yer verildi.

Romanya’nın Gaz Metan takımından 2017-2018 sezonu başında Erzurumspor’a transfer olan Trtovac, Spor Toto 1. Lig’de 32 maça çıktı. Bu sezon Süper Lig’de hiç forma şansı bulamayan Sırp stoper, Ziraat Türkiye Kupası’nda ise 2 karşılaşmada görev aldı. 11 Kasım 2018 Kasımpaşalı Mbaye Diagne`den, Bursaspor maçında Fair-Play örneği! Kasımpaşa'nın golcü futbolcusu Mbaye Diagne, Bursaspor maçındaki bir pozisyonda yaptığı Fair-Play hareketiyle rakip takım taraftarları tarafından alkışlandı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 19:08 | 16 Kasım 2018
Büyükşehir Belediye Erzurumspor Jasmin Trtovac spor toto süper lig
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