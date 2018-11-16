Bruma, Galatasaray’a gelmeden önce kaçırılmış!

Red Bull Leipzig forması giyen Galatasaray’ın eski futbolcusu Bruma için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Bruma’nın menajeri Catio Balde, Portekiz basınına yaptığı açıklamada Bruma’nın Galatasaray’a transfer olmadan önce Sporting Lizbon Başkanı tarafından kaçırıldığını söyledi.

”TARAFTAR GRUBU, SİLAHLANARAK BRUMA’YI KAÇIRDI”

Catio Balde, yaptığı açıklamada ”2013 yılında Bruma, kulüpten ayrılmak istediğini söyledikten sonra Sporting Lizbon’un taraftar grubu Juve Leo, silahlanarak Bruma’yı kaçırmaya çalıştı. Zorla arabaya bindirildi ve kendisine ‘Başkan Bruno de Carvalho senle konuşmak istiyor’ denildi. Kararından vazgeçirmeye çalıştılar ve ardından serbest bıraktılar.” sözlerini kullandı.

”GALATASARAY’A SATMAYA İKNA ETTİM”

Sporting Başkanı Carvalho ile ardından görüştüğünü belirten Balde, ”Bruma’yı Galatasaray’a satmaya başkanı ikna ettim ve ardından Bruma, Galatasaray’a transfer oldu.” dedi.

Bruma, 2013 yılında 13 milyon euro bonservis ücreti karşılığında Sporting Lizbon’dan Galatasaray’a transfer olmuştu. 24 yaşındaki futbolcu, geçen sezon başında ise 13.25 milyon euroya Leipzig’in yolunu tutmuştu.

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