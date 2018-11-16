Beşiktaş: Ekonomik sıkıntıları çözdük

Oyunculara ödemeleri her ay gerçekleştirdiklerini belirten Kumuşoğlu, “Konuyu ödeme noktasına da indirgemek bizi üzüyor. Burada önemli olan konulardan biri en fazla Türk oyuncuyu bizim oynatmamız. Ömer Utku Al, genç takım seviyesinde ama ligde 15-20 dakika süreler alıyor. Samet Geyik ve Kenan Sipahi de yerli oyuncular olarak önemli süreler alıyorlar. Yerlilerden en çok verim alan biziz.” ifadelerini kullandı.

Ödemeler konusundaki sıkıntının bir kez olduğunu kaydeden Kumuşoğlu, “Büyütülecek sıkıntımız yok. Sorunları çözeceğiz. Ödemelerimizi yapıyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

“Daima en büyük başarıyı hedefliyoruz”

Kumuşoğlu, Beşiktaş olarak her zaman en büyük başarıları hedeflediklerini vurguladı. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde Beşiktaş Sompo Japan’ın çok iyi gittiğini anlatan Kumuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ligde iki mağlubiyetimiz var. Türk Telekom’a ve Fenerbahçe’ye mağlup olduk. İki yenilgiyi de deplasmanda aldık. Dusko Ivanovic gibi Avrupa’nın en iyi 10 hocasından birini getirdik. Kendisi hem iyi oyuncuydu hem iyi bir antrenör, kariyerli bir isim. Çok çalışkan. Herkes tarafından tanınan bir isim. Daima en büyük başarıyı hedefliyoruz.”

“Kadınlarda da iddialıyız”

Ahmet Cihat Kumuşoğlu, Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde de iddialı olduklarını söyledi. Ligdeki 5 maçta sadece bir mağlubiyet aldıklarına dikkati çeken Kumuşoğlu, “Ligde çok iyi konumdayız. Beş maçın dördünü kazandık. Erkeklerde de kadınlarda da aldığımız yenilgilerdeki şanssızlığımız, Avrupa maçlarının ardından uzun seyahatler sonrası deplasman mücadelesine çıkmak oldu. Kadınlarda da iddialıyız.” şeklinde konuştu.

“Altyapılarda muazzam atılımlar yaptık”

Kumuşoğlu, altyapılarda da önemli çalışmalar yaptıklarını ve bunların sonucunu aldıklarını ifade etti. Kadın takımında altyapıdan çok sayıda oyuncunun yer aldığını vurgulayan Kumuşoğlu, “Bahar Çağlar, Esra Erden Atacan ve yabancılar dışındaki oyuncuların çoğu altyapıdan gelen isimler. Altyapılarda muazzam atılımlar yaptık. Bunu sosyal bir sorumluluk olarak görüyoruz. Gençlerimize imkan veriyoruz.” diyerek sözlerini tamamladı.