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ATP Finalleri’nde Alexander Zverev yarı finalde!
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ATP Finalleri’nde Alexander Zverev yarı finalde!

ATP Finalleri'nde Alman raket Alexander Zverev, ABD'li John Isner'i 2-0'lık skorla mağlup ederek yarı finale yükseldi.

16 Kasım 2018 21:48

ATP Finalleri Gustavo Kuerten Grubu maçında Alexander Zverev, John Isner’i 2-0 yendi. İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen 49. ATP Finalleri’ne, 3 numaralı seribaşı Alman Zverev ile 8 numaralı seribaşı ABD’li Isner arasındaki karşılaşmayla devam edildi. Alexander Zverev, 1 saat 21 dakika süren mücadelenin ardından ABD’li rakibini 7-6 ve 6-3’lük setlerle 2-0 yenerek gruptaki 3. maçında 2. galibiyetini elde etti.

Bu sonuçla Isner ve Hırvat Marin Cilic turnuvadan elenirken, Gustavo Kuerten Grubu’nda ikinci galibiyetini elde eden 21 yaşındaki Zverev şampiyona tarihinde yarı finale kalan en genç tenisçi oldu. 1 numaralı seribaşı Novak Djokovic ise grubu lider tamamlamayı garantileyerek yarı final bileti aldı.

Grubun son maçında Djokovic, Cilic ile karşılaşacak. Yarın oynanacak yarı final maçlarında ise Alman Zverev ile 2 numaralı seribaşı İsviçreli Roger Federer, Djokovic ile 4 numaralı seribaşı Güney Afrikalı Kevin Anderson karşı karşıya gelecek. 14 Kasım 2018 Agnieszka Radwanska`dan kortlara veda 2015 WTA Finalleri şampiyonu ve 2012 Wimbledon finalisti 29 yaşındaki Polonyalı tenisçi, geçirdiği sakatlıklar yüzünden aktif kariyerini sonlandırdı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 21:48 | 16 Kasım 2018
Alexander Zverev ATP Finalleri John Isner
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