Adnan Polat: ‘Galatasaray Başkanı bu kadar konuşmaz’

Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile birlikte, restore edilen Budapeşte'deki Gül Baba Türbesi'nde gazetecileri ağırlayan eski Galatasaray Başkanı Adnan Polat, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Son dönemde yaşanan federasyon-Galatasaray gerilimine değinen ve isim vermeden Başkan Mustafa Cengiz'i eleştiren Polat, “Mesele kişiler değil burada. Gerekirse şampiyonluğu kenara atarım ama Galatasaray'ın duruşunu bozmam” ifadelerini kullandı.

‘G.SARAY RAYDAN ÇIKTI'

“Biz 14 sene şampiyon olmadık da ne oldu” değerlendirmesini yapan Adnan Polat, “Prensiplerinizden taviz veremezsiniz. Galatasaray Başkanı bu kadar konuşmaz, dediği yapılır. Ama Galatasaray ağırlığını kaybetti, raydan çıktı. Bunu yeniden tesis etmek de kolay olmayacak. Ben söyleyeceklerimin hepsini söyledim. 10 yıldır artık uzaktan izliyorum. Ben görevimi yaptım. Benim başka misyonlarım var. Galatasaray'da başkanlık yapmayı düşünmüyorum” diye konuştu.

‘İDARİ DEVRİM GEREKİYOR'

Galatasaray'daki sorunların daha derin olduğunu vurgulayan Polat, sözlerini şöyle tamamladı: “Benim dönemimdeki genel kurulda şişe kırıldı. Galatasaray Başkanı'nın sözü çiğnendi. İdari devrim yaşanmadan hiçbir şey olmaz. Galatasaray, herkese eşit olmadan bu işler düzelmez. Herkesin şapkasını önüne koyması lazım. Galatasaray Liseliler, olayların çok uzağında. Herkes işinde gücünde. İlgilenen 100-200 kişilik grup da kulübün kanını emenler. Benim derdim onlarla. Onlara ‘Liseci' dedim.”

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