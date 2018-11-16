8 kez şampiyon olan Murat Akın futbolu bıraktı

Spor Toto 1. Lig’in ‘şampiyon’u Murat Akın futbolu bıraktığını açıkladı…
1. Lig’de 8 takımla şampiyonluk yaşayan Murat Akın, Adana Demirspor’da kadro dışı kalmasının ardından profesyonel futbol hayatını noktaladığını açıkladı.
Akın sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak “Bugün itibarıyla profesyonel futbol hayatımı sonladırmış bulunmaktayım. Sayısız güzel başarılar elde ettiğim bu kariyerimde bundan sonrası için de ülke futboluna katkı sağlamak için elimden geleni yapacağım. Şampiyonluk yolunda Adana Demirspor’a başarılar diliyorum.” ifadelerini kullandı.
İşte Murat Akın’ın 1. Lig’de şampiyonluk yaşadığı takımlar:
2008-2009 Kasımpaşa
2010-2011 Ordu
2011-2012 Kasımpaşa
2012-2013 Konyaspor
2013-2014 Başakşehir FK
2014-2015 Kayserispor
2015-2016 Karabükspor
2016-2017 Göztepe
Bugün itibariyle profesyonel futbol hayatımı sonladırmış bulunmaktayım. Sayısız güzel başarılar elde ettiğim bu kariyerimde bundan sonrası içinde ülke futboluna katkı sağlamak için elimden geleni yapacağım. Şampiyonluk yolunda @AdsKulubu ne başarılar diliyorum eminimki bu yolun pic.twitter.com/PS2kAc4ZgC
— Murat Akın (@muratakin32) 15 Kasım 2018