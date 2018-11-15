TFF Tahkim Kurulu’ndan Beşiktaş’a iyi haber

TFF Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Beşiktaş’a verdiği 110 bin TL’lik para cezasını kaldırdığını açıkladı. İşte Tahkim Kurulu’nun o açıklaması:

“7. E.2018/345- K.2018/350

Beşiktaş Futbol Yatırımları San. Ve Tic. A.Ş.’nin PFDK’nın 08.11.2018 tarihli E.2018-2019/284 K.2018-2019/345 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– Beşiktaş Futbol Yatırımları San. Ve Tic. A.Ş.’nin taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 5. Kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca verilen 110.000,00 TL para cezasının kaldırılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.” Güntekin Onay: Hayretler içinde kalıyorum! Ünlü yorumcu Güntekin Onay yayıncı kuruluştaki programda Beşiktaş'taki kötü gidişi değerlendirdi. Onay, ''Beşiktaş kadrosunun yetersiz olduğunu söyleyenler var. Hayretler içinde kalıyorum!'' dedi. İlgili Haberi Oku