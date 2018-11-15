SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Eşi tarafından tehdit edilen kadın: Ölmeden haberim yapılsın
Suat Kaya yönetimindeki Menemen gol oldu, yağdı
Alt Ligler

Suat Kaya yönetimindeki Menemen gol oldu, yağdı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta pazar günü kendisi gibi zirve hesapları yapan Manisa Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek Menemen Belediyespor, attığı 27 golle adeta şov yaptı

15 Kasım 2018 13:13

Geride kalan 12 haftada taraftarına gol resitali sunan sarı-lacivertliler, ikinci liglerin en skorer takımı olmayı başardı. Oynadığı her maçta gol sevinci yaşayan İzmir ekibinin bu istatistiği, Manisa BŞB sınavı öncesi taraftara umut verdi. Menemen’in ardından en skorer takım 26 golle TFF 2’nci Lig Kırmızı Grup’ta lider olan Tuzlaspor oldu.

Teknik direktör Suat Kaya hücumda oldukça etkili bir görüntü ortaya koyduklarını ifade ederek, “Manisa BŞB maçında da inanıyorum goller bulacağız. Biz her zaman iyi futbol oynamaya çalışan bir ekibiz. Bu hafta da güçlü bir takıma karşı oynayacağız” yorumunu yaptı.

Son güncelleme 13:13 | 15 Kasım 2018
Menemen Belediyespor suat kaya
GÜNÜN MAÇLARI
Galatasaray
23/11/2018 - 19:30
-
Konyaspor
TÜMÜNÜ GÖR

İDDAA

Türkiye
UEFA Uluslar Ligi B Ligi Grup 2 17.11.2018 - 20:00 Rotterdam Splatz
İsveç