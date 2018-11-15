Suat Kaya yönetimindeki Menemen gol oldu, yağdı

Geride kalan 12 haftada taraftarına gol resitali sunan sarı-lacivertliler, ikinci liglerin en skorer takımı olmayı başardı. Oynadığı her maçta gol sevinci yaşayan İzmir ekibinin bu istatistiği, Manisa BŞB sınavı öncesi taraftara umut verdi. Menemen’in ardından en skorer takım 26 golle TFF 2’nci Lig Kırmızı Grup’ta lider olan Tuzlaspor oldu.

Teknik direktör Suat Kaya hücumda oldukça etkili bir görüntü ortaya koyduklarını ifade ederek, “Manisa BŞB maçında da inanıyorum goller bulacağız. Biz her zaman iyi futbol oynamaya çalışan bir ekibiz. Bu hafta da güçlü bir takıma karşı oynayacağız” yorumunu yaptı.