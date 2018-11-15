Mustafa Cengiz ve Galatasaray Kulübü bir kez daha PFDK’lık oldu

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, dün Galatasaray Kulübü internet sitesindeki açıklama ve divan kurulundaki konuşması gerekçesiyle PFDK’ya sevk edildi. Cengiz daha önce derbi sonrası 60 gün hak mahrumiyeti cezası almıştı.

İŞTE PFDK’DAN YAPILAN AÇIKLAMA: Hukuk Müşavirliği’nce 15.11.2018 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir. GALATASARAY A.Ş. Kulübü’nün 14.11.2018 tarihinde kulübün resmi internet sitesinden yapılan “sportmenliğe aykırı açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü Başkanı MUSTAFA CENGİZ’in 14.11.2018 tarihinde kulübün resmi internet sitesinden yapılan ve 14.11.2018 tarihinde Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu toplantısında yaptığı “sportmenliğe aykırı açıklamaları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

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İŞTE MUSTAFA CENGİZ’İN RESMİ SİTEDEKİ AÇIKLAMALARI:

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, gündemde yer alan konular hakkında sarı-kırmızılı kulübün resmi internet sitesi üzerinden açıklamalarda bulunmuştu. İşte başkan Cengiz’in açıklamaları:

“Bu en değerli markayı, içinde bulundukları kurum ve pozisyonlardan elde ettikleri resmi ya da medyatik gücü kullanarak; kişisel fanatizmleriyle, Galatasaray'ı yıpratmaya, cezalandırarak zarar vermeye çalışanlar, sadece Galatasaray'a değil ülkemize, vatanımıza zarar verme gayreti içinde olduklarının gaflet ve delaletinden uyanmalıdırlar. Dünyada 100 milyonu aşkın sempatizanı, ülke sınırlarında 30 milyonu aşkın taraftarı olan yüzyıllık bir ruh ve sinerjiden güç alan Galatasaray Spor Kulübü'nün dünyanın tepesine doğru yürüyüşü, kendisine saha içinde veya dışında, arkadan atılmış kahpece tokatlar ve tahrikler ile engellenemez.

Ceza cürüme eşit olmalı ve camiaların vicdanını rahatsız etmemelidir. TFF ve Kurulları taraftarı olduğu takıma göre çifte standart uygulamamalıdır. Kulübümüzün haklı tepkilerini, resmi açıklamasını cezalandırıp, rakibimizin beyanlarına hatta Kulübümüzün teknik direktörüne karşı sokak jargonuyla hadsiz hakaretler içeren yazılı, sözlü söylemlerine karşı hiçbir aksiyon almaması da buna bir belgedir ve şayan-ı dikkattir. Biz, rakiplerimizin aldığı veya alacağı cezaları hedefleyen bunlarla mutluluk tesis eden bir yönetim anlayışında değiliz. Ulusal kazanımlar yoluyla uluslararası başarılara endeksli bir camiayız. Ancak adalet herkese gereklidir ve çifte standartlara şiddetle karşıyız. Medyada, sahada ve TFF kurullarında bu çifte standartları uygulayanların, alet olanların futbol dünyasında işgal ettikleri haksız konum ve pozisyonlarının hukuk içinde sonlanması için sonuna kadar mücadele edeceğimizi ve bunun takipçisi olacağımızı bir kez daha beyan ederiz. Vakar içindeki suskunluğumuzu korkaklık zannedenler, diledikleri zaman meydan okuyabilirler. Galatasaray kendisine karşı kurulan tüm tuzaklara, provokasyonlara, engellemelere her tür karşı çabaya rağmen, “rakibe saygı kendine saygı” karakterinde, vakar ve asalet ile şampiyonluk yürüyüşüne devam edecek ve şampiyon olacaktır.”