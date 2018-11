Ousmane Dembele’ye eski ev sahibinden dava şoku!

Borussia Dortmund’da yıldızı parladıktan sonra 115 milyon Euro bonservis bedeliyle 2017’de Barcelona’ya transfer olan 21 yaşındaki Fransız yıldız Ousmane Dembele’nin başı eski ev sahibi ile dertte. Bild’de yer alan habere göre Dembele’nin eski ev sahibi genç oyuncuya 20 bin Euro bedelinde bir dava açtı.

Bozuk kilitler, kayıp dolaplar…

Dembele’ye eve ciddi maddi zararlar verdiği ve eşyalarını evden almadığı gerekçesiyle dava açan ev sahibi, evdeki kilitlerin bozuk olduğunu, parkelere zarar verildiğini ve mutfakta kayıp dolaplar olduğunu öne sürdü. Zaman zaman Barça’daki performansı eleştirilen Dembele’nin bu sezon 15 resmi maçta 6 gol ve 2 asisti bulunuyor.

