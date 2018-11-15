Milli Takım maçı ne zaman? Türkiye İsveç maçıhangi kanalda, saat kaçta?

UEFA tarafından ilk kez bu yıl düzenlenmeye başlanan Avrupa Uluslar Ligi'nde Türkiye 4. maçına çıkıyor. Rusya ve İsveç ile birlikte UEFA Uluslar Ligi B Ligi 2. grupta yer alan Türkiye 2 yenilgi 1 de galibiyet almayı başardı. İsveç'i 3-2 yenmeyi başaran A Milli Takım bir kez daha kazanmak istiyor. Türkiye İsveç maçı saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE İSVEÇ MİLLİ MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Uluslar Ligi maçı için karşı karşıya gelecek Türkiye İsveç maçı 17 Ekim Cumartesi günü saat 20:00’da başlayacak. Şifresiz olarak ekranlara gelecek olan A Milli Takım’ın mücadelesi TRT 1’den canlı yayınlanacak.