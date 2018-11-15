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Milli Takım maçı ne zaman? Türkiye İsveç maçıhangi kanalda, saat kaçta?
Milli Takımlar

Milli Takım maçı ne zaman? Türkiye İsveç maçıhangi kanalda, saat kaçta?

UEFA Uluslar Ligi B grubu 4. maçında Türkiye Rusya ile mücadele edecek. İlk maçta sahada galibiyetle ile ayrılan Türkiye bir kez daha İsveç karşısında 3 puanı hanesine yazdıran taraf olmak istiyor. Peki, Türkiye İsveç Uluslar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

15 Kasım 2018 22:41

UEFA tarafından ilk kez bu yıl düzenlenmeye başlanan Avrupa Uluslar Ligi'nde Türkiye 4. maçına çıkıyor. Rusya ve İsveç ile birlikte UEFA Uluslar Ligi B Ligi 2. grupta yer alan Türkiye 2 yenilgi 1 de galibiyet almayı başardı. İsveç'i 3-2 yenmeyi başaran A Milli Takım bir kez daha kazanmak istiyor. Türkiye İsveç maçı saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE İSVEÇ MİLLİ MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Uluslar Ligi maçı için karşı karşıya gelecek Türkiye İsveç maçı 17 Ekim Cumartesi günü saat 20:00’da başlayacak. Şifresiz olarak ekranlara gelecek olan A Milli Takım’ın mücadelesi TRT 1’den canlı yayınlanacak.

Son güncelleme 22:41 | 15 Kasım 2018
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Türkiye
UEFA Uluslar Ligi B Ligi Grup 2 17.11.2018 - 20:00 Rotterdam Splatz
İsveç