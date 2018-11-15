Kadınlar CEV Challenge Cup | Beşiktaş 3-0 Kastrioti

Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 2. tur rövanş maçında Beşiktaş, Kosova temsilcisi Kastrioti’yi 3-0 yendi. İlk maçı da 3-0 kazanan siyah-beyazlı takım, 16’lı finallere yükseldi.
Siyah-beyazlılar, 16’lı finallerde diğer Türk ekibi Aydın Büyükşehir Belediyespor ile eşleşti.
Salon: Burhan Felek Voleybol
Hakemler: Riccardo Ragazzni (San Marino), Eva Tomec (Slovenya)
Beşiktaş: Ceren Kestirengöz, Janset Erkul, Rykhiliuk, Jerkov, Belien, Arelya Karasoy (Pınar Eren, Hümay Topaloğlu, Dilara Bilge, Merve Tanıl, Tuğçe Ersan, Fatma Beyaz, Zeynep Üzen, İkbal Albayrak)
Kastrioti: Jashari, İbrahimi, Mahmuti, Sylejmani, Hasani, Ramadani, (Avdullahu, Raci, Hajdini, Bequri, Miftari)
Setler: 25-11, 25-9, 25-14