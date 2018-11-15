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Kadınlar CEV Challenge Cup | Beşiktaş 3-0 Kastrioti
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Kadınlar CEV Challenge Cup | Beşiktaş 3-0 Kastrioti

Kadınlar CEV Challenge Cup'ta mücadele eden temsilcimiz Beşiktaş, konuk ettiği Kosova ekibi Kastrioti'yi ilk maçta olduğu gibi yine set vermeden 3-0 geçti ve 16'lı finallere yükseldi ve bir diğer Türk ekibi Aydın Büyükşehir Belediyespor'la eşleşti.

15 Kasım 2018 21:20

Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 2. tur rövanş maçında Beşiktaş, Kosova temsilcisi Kastrioti’yi 3-0 yendi. İlk maçı da 3-0 kazanan siyah-beyazlı takım, 16’lı finallere yükseldi.

Siyah-beyazlılar, 16’lı finallerde diğer Türk ekibi Aydın Büyükşehir Belediyespor ile eşleşti.

Salon: Burhan Felek Voleybol

Hakemler: Riccardo Ragazzni (San Marino), Eva Tomec (Slovenya)

Beşiktaş: Ceren Kestirengöz, Janset Erkul, Rykhiliuk, Jerkov, Belien, Arelya Karasoy (Pınar Eren, Hümay Topaloğlu, Dilara Bilge, Merve Tanıl, Tuğçe Ersan, Fatma Beyaz, Zeynep Üzen, İkbal Albayrak)

Kastrioti: Jashari, İbrahimi, Mahmuti, Sylejmani, Hasani, Ramadani, (Avdullahu, Raci, Hajdini, Bequri, Miftari)

Setler: 25-11, 25-9, 25-14

Süre: 51 dakika (16, 17, 18) 14 Kasım 2018 Erkekler CEV Challenge Cup | Ziraat Bankası 3-0 Luboteni 2019 CEV Challenge Kupası erkekler kategorisinde mücadele eden Ziraat Bankası, 2. Tur rövanş maçında Kosova'nın Luboteni Ferizaj takımını 25-15, 25-18 ve 25-10'luk setlerle 3-0 mağlup ederek adını 16'lı Finaller Turu'na yazdırdı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 21:20 | 15 Kasım 2018
beşiktaş Kadınlar CEV Challenge Cup Kastrioti voleybol
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