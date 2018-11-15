Hadi ipucu sorusu 15 Kasım: River Plate Boca Juniors maçı hangi ülkede oynanıyor?

Hadi bilgi yarışması bugün spor konsepti ile her perşembe olduğu gibi 20:30’da başlayacak. Eğlenceli bilgi yarışmasını takip eden yarışmacıları günün Hadi ipucu sorusunu merak ediyor. Dünyanın en büyük derbi maçı olarak gösterilen River Plate Boca Juniors maçı Hadi’de günün ipucu sorusu oldu. Hadi ipucu sorusu Instagram hesabından paylaşıldı. İşte, Hadi ipucu sorusu ve cevabı…

HADİ İPUCU SORUSU

Hadi ipucu sorusu İnstagram sayfasında takipçilerle paylaşıldı. Soruda “Futbol derbileri ülkemizde olduğu kadar dünya futbolunda da çok çekişmeli geçer. Bu akşamın Hadi'sinin ipucu dünya derbilerinden geliyor. En ünlü futbol derbilerinden olan River Plate – Boca Juniors maçının hangi ülkede oynandığını biliyor musunuz? Anımsayamayanlar için Maradona desek?” şeklinde soruldu. İşte, River Plate Boca Juniors maçı hangi ülkede oynanıyor? sorusu yanıtı…

CEVAP: River Plate Boca Juniors maçı, Arjantin Ligi‘nde derbi niteliği önemli bir karşılaşmadır.

REKABETİN ÇIKIŞI EKONOMİK NEDENLER

Futbolda dünyanın en ateşli derbisi olarak gösterilen ‘Super Clasico’ rekabetinin temeli ekonomik ve sınıfsal farklılıklara dayanıyor. Dünyanın diğer rekabetleri dinsel ve ırksal farklılıklar üzerine kurulurken zamanın şartlarıyla hepsi ekonomik şartlar üzerine oturtuldu.

Super Clasico rekabetinin ilk yıllarında, Boca Juniors ekonomik açıdan dar gelirli insanların desteklediği, River Plate ise zenginlerin taraftarı olduğu bir kulüp olarak ön plana çıktı. Fakat yıllar geçtikçe bu farklılık ve çizgiler ortadan kalktı.

İLK DERBİ MAÇI 1908’DE

Arjantin’in başkenti Buenos Aires’in La Boca mevkisinden çıkan River Plate-Boca Juniors derbisinin ilk tohumu 2 Ağustos 1908’de atıldı. Bu maçı Boca Juniors kazanırken 1913’te oynanan ilk resmi derbinin galibi ise River Plate oldu.

Derbinin ruhunu oluşturduğunu söylenen ‘sınıfsal farklılık’ konusu ise satın alınan River Plate’in düşük gelirli vatandaşların yaşadığı La Boca’dan ayrılıp yüksek gelirlilerin yaşadığı Buenos Aires’in kuzeyine taşınmasıyla ortaya çıktı.

Yaşanan tartışmalar beraberinde lakapları da getirdi. Bocalılar ezeli rakiplerine ‘tavuklar’ diye hitap ederken River Plateliler de Boca’nın kurulduğu mevkiinin hemen yanında bulunan nehre hitaben ‘leş kokanlar’ ve ‘domuzlar’ lakaplarını taktı.

‘Super Clasico’da iki futbol mabedi Boca Juniors’ın La Bombanera ve River Plate’in El Monumental statları olarak dikkat çekiyor. Özellikle gollerden sonra tribünden yukarıdan aşağıya akan taraftarlarıyla bilinen bu derbi, futbol facialarına da sebebiyet verdi.

İrili ufaklı birçok olaydan en trajik olanı ise 23 Haziran 1968 yılında River’ın El Monumental’de yaşandı. Bir iddiaya göre Boca Juniors taraftarları River Plate bayraklarını tutuşturarak diğer tribüne attı diğer iddiaya göre ise River Plateliler Boca Juniors tribününe daldı. Olay, Arjantin’in o dönem askeri cunta rejiminden geçmesinden dolayı hiç aydınlatılamadı. Hiçbir soruşturma açılmadı. Fakat yaklaşık 150 taraftarın yaralandığı arbedede, 12’nci kapının etrafında 71 taraftar ezilerek hayatını kaybetti.

Ölenlerin yaş ortalaması 19 olarak açıklandı.

O sezon 68 futbol kulübü, bu tribün faciasında ölenlerin aileleri için yüksek miktarda para topladı.