Güntekin Onay: Hayretler içinde kalıyorum!

Beşiktaş’ın yaşadığı büyük düşüş, taraflı tarafsız herkes tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Birçok yorumcu tarafından hala ‘Ligin en iyi kadrosu Beşiktaş’ta’ yorumları yapılırken, yaşanan bu düşüşün nedeniyle ilgili farklı yorumlar var. Siyah-beyazlıların son durumunu, beİN Sports Haber kanalında Güntekin Onay değerlendirdi. İşte Onay’ın sözleri…

BÜYÜK DÜŞÜŞ VAR

Beşiktaş’ta büyük bir düşüş var. Şöyle bir algı var, ‘Beşiktaş’ta forvet yok, o yüzden işler yolunda gitmiyor.’ Beşiktaş kaç gol yemiş? 16. Başakşehir kaç gol yemiş? 5. Başakşehir kaç gol atmış? 17. Beşiktaş kaç gol atmış? 20. Beşiktaş, Başakşehir’den çok fazla gol atmış. Kağıt üstünde Beşiktaş’ın gol sorunu yok. Bana göre var. Ama asıl sorun gol sorunu değil.

SORUN TAKIM SAVUNMASINDA

Futbolda bazı maçları 1-0 bitirebilirsin. Bazı maçları 2-0 bitirebilirsin. Gol atmadığı maç hemen hemen hiç yok. Sorun takım savunmasında.

BEŞİKTAŞ ÇOK DAĞINIK

Beşiktaş çok dağınık bir takım. Mesafeler açık. Hem enine hem boyuna en geniş oynayan takım. İyi takım savunmasını böyle yapamazsın. Hem yardımlaşmıyorsun. Hem de az koşuyorsun. Bu felaket bir tablo.

HERKES KAFASINA GÖRE TAKILIYOR

Bu oyunda saha içinde birlikte hareket edersek, yakın olursak, yardımlaşırsak, etrafımızdakileri mağlup ederiz. Ama sen oradasın, biri şurada, biri burada. Herkes kafasına göre takılıyor. Rakip topun olduğu yerde 3-5 kişi. İşte o zaman kaybedersin.

BU KADRO 16 YİYECEK KADRO MU?

Oyuncu kalitesi falan değil. Bu kadro 16 gol yiyecek kadro mu. 7. olacak kadro mu? Senin kalecin Liverpool ile Şampiyonlar Ligi Finali oynamış bir kaleci. Sol bekin Adriano, yedeği Caner. Stoperin 10 yıl Real Madrid’de oynamış Pepe.

KADRONUN YETERSİZ OLDUĞUNU SÖYLEYENLER…

Yanında Dünya Kupası Finali oynamış Vida. Sağ bekin, Türkiye’de kimsenin tartışmayacağı Gökhan Gönül. Önlerinde Şili milli takımı kaptanı Medel. Yanında Atiba veya Oğuzhan. Kadronun yetersiz olduğunu söyleyenler var. Hayretler içinde kalıyorum

BEŞİKTAŞ-BAŞAKŞEHİR ORTALAMA AYNI

Ankaragücü’nün, Göztepe’nin, Antalyaspor’un, Kasımpaşa’nın mı kadrosu daha iyi? Beşiktaş yaşlı diyorlar. Yaş ortalaması Başakşehir ile aynı. Adebayor 36, Mossoro 35 yaşında, Emre 38 yaşında, Clichy 34 yaşında. Başakşehir de yaşlı takım.

BEŞİKTAŞ MÜTHİŞ BİR TAKIMDI

Beşiktaş’ın ne kadar alan daraltarak oynayan bir takım olduğunu üst düzey takımlara karşı oynadığı maçlarda gördük. Beşiktaş, topu dolaştıran, oyunu hızlandıran, müthiş bir takımdı..

NEREDE TOLGAY? OĞUZHAN?

Herkesin takdirini kazanmış, rakip taraftarların bile tartışmadığı bir takımdı. Oyuncular bireysel olarak çok geriye gittiler. Nerede Oğuzhan? Nerede Tolgay? Tamam Atiba yaşlandı biraz daha geriye gitti. Ama bütün oyuncular geriye gitti. Takımdaşlık duygusu kayboldu.

TALİSCA VARDI…

Ayrıca Beşiktaş’ta şu eleştiriler var ‘Cenk’i sattın, Talisca’yı almadın böyle oldu.’ Geçen sene Cenk vardı, Negredo vardı, Talisca vardı. Ligin ilk yarısında sadece 29 gol attı.

ODAKLANMA SORUNUN VAR

İlk yarıyı 4. bitirdi. Onlarla da dördüncüydü. Cenk gitti, Love geldi. Geçen sene ikinci yarıda 41 gol attın. Gol sorunu yaşamadın. Demek ki odaklanma sorunu var. Konsantrasyon sorunu var, aidiyet sorunu var.

MADDİ SIKINTILARDAN BAHSEDİLİYOR

Beşiktaş’ta kulüp içinde maddi sıkıntılardan bahsediliyor. Başkan, yönetim, teknik adam, oyuncu. Bu 4’lünün arasındaki bağların kopmasından bahsediliyor. Bunları bilemem.

CANER TOPLARLAR DİYORUM…

Ama saha içinde çok ciddi kopukluk yaşayan, az mücadele eden bir Beşiktaş var. Caner bir maç 27-28 top kaybetmiş. ‘Bir maç sonra toparlar iyi oyuncudur, bugün kötü oynadı yarın iyi oynar’ diyorsun. Bir sonraki maç 35 top kaybı. Bunları da anlamak da güçlük çekiyorum.

ADRİANO VE PEPE SENEYE YOKUM DİYOR

Beşiktaş’ta ayrılıklar olacaktır. Adriano ve Pepe’nin sezon sonu sözleşmeleri bitiriyor. Gelecek görmüyorlar. Adamlar ‘Seneye ben burada değilim’ diyor.