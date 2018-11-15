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FIBA Şampiyonlar Ligi | Filou Oostende 66-73 Beşiktaş Sompo Japan
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FIBA Şampiyonlar Ligi | Filou Oostende 66-73 Beşiktaş Sompo Japan

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eden takımlardan Beşiktaş Sompo Japan, D Grubu'nda 6. hafta maçında deplasmanda Filou Oostende'yi 73-66 yendi.

15 Kasım 2018 00:42

Beşiktaş Sompo Japan Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 6. haftasında Belçika’nın Filou ekibini deplasmanda 73-66 yendi. Versluys Dome’da oynanan ve çekişmeli geçen maçın ilk periyodunu Filou, 20-19 önde tamamladı. Beşiktaş Sompo Japan, ikinci yarıda da istediklerini yapamadı ve ilk yarı 40-37 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle geçildi.

Maçın ikinci yarısına iyi savunma yaparak başlayan Beşiktaş Sompo Japan, üçüncü periyot sonunda skoru 61-49 lehine çevirmeyi bildi. Son periyotta da üstünlüğünü sürdüren siyah-beyazlı ekip, sahadan 73-66 galip ayrıldı. Beşiktaş Sompo Japan, grubundaki 6. maçında ikinci kez kazandı. 14 Kasım 2018 7Days EuroCup | Galatasaray 77-69 ratiopharm ULM 7Days EuroCup'ta A Grubu'nda mücadele eden Galatasaray, 7. hafta maçında konuğu ratiopharm Ulm'u 77-69'luk skorla mağlup etti ve 3. galibiyetini aldı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 00:42 | 15 Kasım 2018
Beşiktaş Sompo Japan FIBA Şampiyonlar Ligi Filou Oostende
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