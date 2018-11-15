FIBA Europe Cup | Spirou Basket 92-45 İstanbul Büyükşehir Belediyespor

İstanbul Büyükşehir Belediyespor Erkek Basketbol Takımı, FIBA Erkekler Avrupa Kupası C Grubu 5. hafta karşılaşmasında, Belçika temsilcisi Spirou Basket’e deplasmanda 92-45 mağlup oldu. Spiroudome’daki maça özellikle hücumda kötü başlayan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, sadece 5 sayı üretebildiği ilk çeyrekte 23 sayı geriye düştü: 28-5.

Karşılaşmanın ikinci periyodunda da varlık gösteremeyen turuncu-lacivertli takım, soyunma odasına da 48-14 geride gitti. Mücadelenin 3. çeyreğini 69-30 geride tamamlayan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, rakibine 92-45 yenildi. Turuncu-lacivertliler, 4 takımın mücadele ettiği grupta oynadığı 5. maçtan da mağlup ayrıldı. FIBA Europe Cup | Adatıp Sakarya BŞB Basketbol 80-60 s.Oliver FIBA Europe Cup'ta mücadele eden temsilcimiz Adatıp Sakarya BŞB Basketbol, konuğu s.Oliver'ı 80-60'lık skorla mağlup etti ve gruptan çıkma şansını son maça taşıdı. İlgili Haberi Oku