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FIBA Europe Cup | Donar 89-83 Pınar Karşıyaka
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FIBA Europe Cup | Donar 89-83 Pınar Karşıyaka

FIBA Europe Cup'ta mücadele eden Pınar Karşıyaka, grubundaki 5. maçında deplasmanda Donar'a 89-83 yenildi.

15 Kasım 2018 00:04

Pınar Karşıyaka Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası C Grubu’ndaki 5. maçında Hollanda kulübü Donar’a 89-83 yenildi. Pınar Karşıyaka, Hollanda’nın Groningen kentindeki Martini Spor Salonu’nda yapılan karşılaşmanın ilk çeyreğini, 26-18 önde geçti. Ev sahibi takım, devre arası öncesi farkı 4 sayıya (41-45) indirdi.

Pınar Karşıyaka, 3. periyodu 68-62 üstün tamamladı ancak Donar, son 10 dakikadaki etkili oyunuyla mücadeleyi 89-83 kazandı. Pasalic 14 sayıyla Donar’ın, Henry de 21 sayıyla Pınar Karşıyaka’nın en skoreri oldu. Pınar Karşıyaka, 5. karşılaşmasında 2. mağlubiyetini aldı. Donar ise 4. galibiyetine ulaştı. 14 Kasım 2018 FIBA Europe Cup | Adatıp Sakarya BŞB Basketbol 80-60 s.Oliver FIBA Europe Cup'ta mücadele eden temsilcimiz Adatıp Sakarya BŞB Basketbol, konuğu s.Oliver'ı 80-60'lık skorla mağlup etti ve gruptan çıkma şansını son maça taşıdı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 00:04 | 15 Kasım 2018
Donar FIBA Europe Cup Pınar Karşıyaka
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