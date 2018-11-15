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Fenerbahçe’yi eleyen Vardar battı! ‘Geldiğimiz nokta inanılır gibi değil’
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Fenerbahçe’yi eleyen Vardar battı! ‘Geldiğimiz nokta inanılır gibi değil’

UEFA Avrupa Ligi'nde geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'yi eleyerek tarihinde ilk kez grup aşamalarına kalan Makedonya'nın en köklü takımlarından Vardar, büyük bir ekonomik krizinin içine girdi.

15 Kasım 2018 09:28

Bir süredir yaşanan ekonomik sorundan dolayı futbolcularına maaş ödemeyen Vardar, UEFA’nın da kıskacında. Makedon kulübü yaşanan zor durumdan dolayı yaklaşık 8 aydır futbolculara maaş ödemiyor. Kulübün tüm hesapları bloke edildi. Yaşadığı sıkıntıdan kurtulmak isteyen Vardar’da, kulüpte çalışan antrenörlerin büyük bölümü paralar ödenmediği için antrenman yaptırmayı durdurdu. 15 Kasım 2018 Ali Koç`tan Fikret Orman`a bayan uyarısı Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, 'kadın' yerine 'bayan' kelimesini kullanan Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı Fikret Orman'ı uyardı. İlgili Haberi Oku

Vardar yönetiminden yapılan açıklamada, “Şu anda gerçekten zor durumdayız. Geçen sezon bu zamanlarda Avrupa Ligi’nde gruplardaydık ve geldiğimiz nokta inanılır gibi değil. Fenerbahçe gibi bir takımı eledik, gruplara kaldık. Ondan sonra her şey tepetaklak gitti.” ifadelerine yer verildi. (Futbolarena) 15 Kasım 2018 Elif Elmas`ın son hali görenleri şaşırtıyor! Fenerbahçe'nin genç yıldızı Eljif Elmas'ın yaşadığı değişim görenleri şaşkına çevirdi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 09:29 | 15 Kasım 2018
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