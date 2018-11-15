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Felipe Melo’dan muhteşem füze! Gece damga vuran gol…

Brezilya Ligi'nde Palmeiras'ın Fluminense'yi 3-0 mağlup ettiği maçın 83.dakikasında muhteşem bir gole ima atan Melo geceye damga vurdu. Eski Galatasaraylı yıldızın attığı gol sosyal medyada da paylaşım rekorları kırdı.

15 Kasım 2018 10:54

SKOR DIŞ HABERLER / Brezilya Seria A’da dün gece oynanan maçta Galatasaray’ın eski yıldızı Felipe Melo muhteşem bir gole imza attı.

Takımı Palmeiras’ın Fluminense’yi evinde 3-0 mağlup ettiği maçın 83.dakikasında sahneye çıkan Melo geceye damga vuran bir gol attı.

41.dakikada Borja’nın golüyle öne geçen Palmeiras’ta savunmadan seken topa ceza sahası dışından gelişine çok sert ve düzgün vuran Melo meşin yuvarlağı 90’a gönderdi.

Bu golle farkı 2’ye çıkaran Palmeiras uzatma dakikalarında Garcia Teixeira ile bir gol daha bularak maçı 3-0 kazandı. Ligde puanını 70’e çıkaran Palmeiras en yakın rakibi Internacional’e maç fazlasıyla 8 puan fark attı ve zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.

Son güncelleme 10:55 | 15 Kasım 2018
melo Palmeiras
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