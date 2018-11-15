Derya Can banka kredisiyle dünya rekoru deneyecek

Derya Can, Burdur’un Yeşilova ilçesinde 184 metreye varan derinliğiyle Türkiye’nin en derin göllerinden biri olan ve beyaz kumsalı, suyunun berraklığıyla “Türkiye’nin Maldivleri” diye nitelendirilen Salda Gölü’nde, kadınlar paletsiz ip destekli değişken ağırlık tatlı su kategorisinde dünya rekoru kırmayı deneyecek.

Geçen ay aynı kategoride milli sporcu Şahika Ercümen’in 65 metre derinliğe inerek kırdığı dünya rekoruna sahne olan Salda Gölü, bu kez Derya Can’ın rekor denemesine ev sahipliği yapacak.

Evli ve iki çocuk annesi olan beden eğitimi öğretmeni Derya Can, rekoru kırmak için Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonuna (CMAS) başvuru ücreti ödenmesi ve antrenman giderlerinin karşılanması için gerekli sponsor desteğini bulamayınca, rekor hayalini çektiği banka kredisiyle gerçeğe dönüştürme amacında.

16 yıldır serbest dalış yaptığını aktaran milli sporcu, “2013 yılından beri bireysel dünya rekoru denemeleri yapıyorum. Aslında bir gölde dalış yapmak benim hep rüyamdı.” dedi.

Salda Gölü’nün derinliğinin dalış sporları için elverişli olduğunu belirten 39 yaşındaki sporcu, yaklaşık bir ay önce Dünya Şampiyonası’nda mücadele ettiğini ve söz konusu organizasyonda 4 Türkiye rekoru, 2 dünya beşinciliği elde ettiğini ifade etti.

Şampiyonadan sonra Salda Gölü’ne formda geldiğini vurgulayan Derya Can, şunları kaydetti:

“İlk olarak paletsiz değişken ağırlık branşında dünya rekoru deneyeceğim. Bu branşın tuzlu su dünya rekoru 95 metreyle bana ait, hala kırılamadı. Normalde 27-28 derece sularda antrenman yaptığımız için buradaki suyun soğukluğuna adapte olmaya çalışıyorum. Su üstü ısısı 16, su altı diplerde 6-7 derecelere düşüyor. Beni en çok etkileyen etkenlerden biri bu. Birkaç gün suyun soğukluğuna adapte olmaya çalışacağım. Antrenmanlarımda ilk dalışlarım çok başarılıydı, 1-2 güne rekorun üstüne çıkacağımı tahmin ediyorum. Tabii ki çok fazla abartmadan sağlıklı bir şekilde rekoru kırıp ülkemize hediye etmek ilk hedefim.”

“Belli bir miktar kredi çekmek zorunda kaldık”

Derya Can, rekor denemesi masraflarının karşılanması için sponsor bulamadığını aktararak, şöyle konuştu:

“Rekorun resmi olarak onaylanması için CMAS’ın iki gözlemcisinin gelmesi gerekiyor. Bunun için de bir başvuru ücreti ödemeniz gerekiyor. Sponsor bulamadığımız için belli bir miktar kredi çekmek zorunda kaldık. Buraya da kendi imkanlarımla geldim. Şu an beş kişilik bir ekibiz, kendi imkanlarımızla antrenmanlarımızı yapıyoruz. Ancak Yeşilova Belediyesi bize gıda ve konaklamada yardımcı oldu. Burdur Valiliğinden de destek olunacağını söylediler. Onun dışında sponsorluk için hangi kapıyı çaldıysak maalesef kapılar yüzümüze kapandı diyebilirim. Aslında sponsorluk yasası diye de bir şey var, markalar veya firmalar sporculara verdiği maddi ve ayni yardımlarının hepsini ödedikleri vergiden düşebiliyorlar, ancak bunu çoğu kimse bilmiyor.”

Hedefinin 65 metre olan dünya rekorunu geçmek olduğunu vurgulayan milli sporcu, rekoru daha ne kadar geliştirebileceğine ise antrenmanları ilerledikçe karar vereceğini söyledi. Derya Can, kaç metreye dalacağının rekor denemesine bir iki gün kala belli olacağını aktardı.

Derya Can, rekor denemesini 23-25 Kasım tarihlerinde gerçekleştirmeyi planladığına işaret ederek, hava durumuna göre 22 Kasım’da tam tarihin netleşeceğini belirtti.

2019 yılında iki özel projesi olduğunu da dile getiren Derya Can, “Avrupa Şampiyonası’nda ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim. Hedefim ilk üçe girmek. Dünya Şampiyonası’nda bu sene bütün branşlarda ilk 4’te yer aldım, o yüzden çok umutluyum.” ifadelerini kullandı.

Derya Can, serbest dalışta ilerleyen yaşlarda daha avantajlı olunduğuna dikkati çekerek, bu sporu çok daha uzun yıllar yapabileceğine işaret etti.

Bu yıl serbest dalış eğitimleri vermeye başladığını belirten Derya Can, dalış sporu meraklılarına şu tavsiyelerde bulundu:

“Normal yaşantımızda çok fazla bir şey deneyimleme şansımız olmayabilir, ancak suyun altında kendimizi de keşfetme şansımız çok fazla. O yüzden bu sporu, merak edenlere de öneriyorum. Mutlaka profesyonel kişilerin gözetimi altında, güvenlik önlemlerini alarak denemelerini tavsiye ediyorum.”

“Muhteşem bir yer”

Su altının inanılmaz bir keşif alanı olduğunu vurgulayan Derya Can, şunları söyledi:

“Bugün Salda Gölü’nde ilk kez daldım ve keşif yaptım. Bu, benim için gerçekten değerli ve önemli bir deneyimdi. Salda Gölü’nün suyu farklı ve çok güzel. Su soğuktu ancak çok eğlenceliydi. Çok uzun süredir Salda Gölü’nde rekor denemesi planladığım için aslında çok heyecanlıyım. Gölün yaklaşık 200 metreye varan bir derinliği var, bu inanılmaz bir derinlik ve gerçekten doğa harikası bir göl. Kesinlikle korunması ve gelinip görülmesi gereken bir yer olduğunu düşünüyorum. Muhteşem bir yer.”

Derya Can, Salda Gölü’nde dünya rekoru kırarak 24 Kasım Öğretmenler Günü’ne de dikkati çekmek istediğini sözlerine ekledi.