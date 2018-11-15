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CANLI YAYIN: Olympiakos Fenerbahçe basket maçı canlı izle! Euroleague’de hedef galibiyet
Euroleague

CANLI YAYIN: Olympiakos Fenerbahçe basket maçı canlı izle! Euroleague’de hedef galibiyet

Olympiakos Fenerbahçe canlı izle! Euroleague'de 7. maçına çıkacak Fenerbahçe Olimpiyakos karşısında kazanarak 7. hafta sonunda 6. galibiyetini almak istiyor. Taraftarların sabırsızlıkla beklediği karşılaşma için "Fenerbahçe Olympiakos canlı yayın" bağlantısı haberimizin içerisinde bulunuyor.

15 Kasım 2018 21:43

Olympiakos Fenerbahçe Euroleague maçı bugün sporseverlerle buluşuyor. Son on yılda altı kez Final Four oynama başarısı gösteren Olympiakos karşısında galibiyet arayacak olan Fenerbahçe’de çocuğu doğan Jan Vesely maçın kadrosunda yer almıyor. Spor severler Olimpiyakos Fenerbahçe basket maçı canlı yayın bilgilerini merak ediyor. İşte, Fenerbahçe basket maçı canlı izle bağlantısı…

OLİMPİYAKOS FENERBAHÇE CANLI İZLE

OLİMPİYAKOS FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague 7. hafta maçında 15 Kasım Perşembe günü (bu akşam) TSİ 22:00'de Yunanistan'ın Olympiakos takımına konuk oluyor. Barış ve Dostluk Spor Salonu'nda oynanacak mücadele beIN Sports 3 tarafından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Borys Ryzhyk (Ukrayna), Fernando Rocha (Portekiz), Carlos Peruga (İspanya) hakem üçlüsü yönetecek.

FENERBAHÇE’NİN OLİMPİYAKOS MAÇI KADROSU

A.Muhammed, Sloukas, Sinan, Melih, Green, Egehan, Guduric, Datome, Kalinic, Melli, Lauvergne, Ahmet.

Son güncelleme 22:06 | 15 Kasım 2018
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