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Bruma’nın menajerinden şok iddia: ‘Bruma, Galatasaray’a transfer olmadan önce kaçırıldı!’
Galatasaray

Bruma’nın menajerinden şok iddia: ‘Bruma, Galatasaray’a transfer olmadan önce kaçırıldı!’

Sporting Lisbon'dan Galatasaray'a transfer olan ardından sarı-kırmızılardan RB Leipzig'e giden Bruma hakkında menajeri Catio Balde, flaş bir iddiada bulundu. Balde, "2013 yılında Bruma, kulüpten ayrılmak istediğini söyledikten sonra Sporting Lizbon'un taraftar grubu Juve Leo, silahlanarak Bruma'yı kaçırmaya çalıştı. Zorla arabaya bindirildi ve kendisine 'Başkan Bruno de Carvalho senle konuşmak istiyor' denildi. Kararından vazgeçirmeye çalıştılar ve ardından serbest bıraktılar" dedi.

15 Kasım 2018 20:51

Galatasaray’dan 13.25 milyon Euro bonservis bedeliyle RB Leipzig’e transfer olan Portekizli yıldız kanat oyuncusu Bruma hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Bruma’nın menajeri Catio Balde, oyuncusunun, Galatasaray’a transfer olmadan önce Sporting Lisbon Başkanı tarafından kaçırıldığını ifade etti.

Balde gündeme damga vuran açıklamasında, “2013 yılında Bruma, kulüpten ayrılmak istediğini söyledikten sonra Sporting Lizbon’un taraftar grubu Juve Leo, silahlanarak Bruma’yı kaçırmaya çalıştı. Zorla arabaya bindirildi ve kendisine ‘Başkan Bruno de Carvalho senle konuşmak istiyor’ denildi. Kararından vazgeçirmeye çalıştılar ve ardından serbest bıraktılar” ifadelerini kullandı.

İddialarına devam eden Balde, Sporting Başkanı Carvalho ile olayın ardından görüştüğünü belirtirken “Bruma’yı Galatasaray’a satmaya başkanı ikna ettim ve ardından Bruma, Galatasaray’a transfer oldu” dedi. Bruma 2013 yılında 13 milyon Euro bonservis bedeli ile Sporting’den transfer edilmişti. 15 Kasım 2018 İsveçli golcü John Guidetti`den Galatasaray açıklaması İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 20:51 | 15 Kasım 2018
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