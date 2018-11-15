Baskette dev mücadele! Olympiakos Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Euroleague’de bu sezon şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe 7. hafta maçında Yunanistan temsilcisi Olympiakos’a konuk oluyor. Bu sezon Euroleague’de çıktığı 6 maçta 5 galibiyet almayı başaran Fenerbahçe’nin Olimpiyakos karşısındaki mücadelesinde çocuğu doğan Jan Vesely yer almayacak. Mücadeleyi kaçırmak istemeyen basketbol tutkunları, Olimpiyakos Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda sorusuna yanıt arıyor.

OLİMPİYAKOS FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague 7. hafta maçında 15 Kasım Perşembe günü (bu akşam) TSİ 22:00'de Yunanistan'ın Olympiakos takımına konuk oluyor. Barış ve Dostluk Spor Salonu'nda oynanacak mücadele beIN Sports 3 tarafından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Borys Ryzhyk (Ukrayna), Fernando Rocha (Portekiz), Carlos Peruga (İspanya) hakem üçlüsü yönetecek.

FENERBAHÇE’DE SON DURUM

Son on resmi karşılaşmasında Anadolu Efes mağlubiyeti dışında mağlup olmayan Fenerbahçe yükselen grafiğini devam ettirmek istiyor. Öte yandan ligde oynadığı 6 mücadelenin 5'ini kazanan Fenerbahçe üçüncü sıradaki yerini korumak için sahaya çıkacak.