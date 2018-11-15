Ayşegül Özbeğe 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası’nda gümüş madalya kazandı

Romanya’nın başkenti Bükreş’te devam eden 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası’nda kadınlarda 76 kiloda mücadele eden temsilcimiz Ayşegül Özbeğe, altın madalya için mindere çıktı. Çinli rakibi Paliha Paliha’ya tuşla mağlup olan milli sporcumuz gümüş madalyanın sahibi oldu.

Çeyrek finalde ABD’li rakibi Korinahe Jacquia Bullock’u 2-1, yarı finalde ise Kanadalı rakibi Gracelynn Doogan’ı 5-2 ile mağlup etmeyi başaran ve adını finale yazdıran Avrupa Gençler Ayşegül Özbeğe, 2017 Asya şampiyonu ve 2017 dünya beşincisi rakibine kaybetti. Ayşegül Özbeğe, Ağustos ayında gerçekleştirilen Avrupa Gençler Şampiyonası’nda da ülkemize gümüş madalyayı getirmeyi başarmıştı.

Buse finalde!

Türkiye’yi 72 kiloda temsil eden Buse Tosun ise İtalyan Enrica Rinaldi’yi 7-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. Milli sporcu, bu turda Hindistan’dan Naina Naina’yı tuşla geçerek adını yarı finale yazdırdı. Başarılı performansını yarı finalde de gösteren Buse Tosun, bu turda Kazak Zhamila Bakbergenova’yu tuş ederek finalde mücadele hakkı elde etti. Milli güreşçi, finalde Rumen Alexandra Nicoleta Anghel ile karşılaşacak.

Günün diğer karşılaşmalarında Aslı Demir (65 kilo), Zeynep Yetgil (53 kilo), Elif Yanık (57 kilo) ve Aslı Tuğcu (62 kilo), rakiplerine yenilerek organizasyondan elendi. Şampiyonada serbest güreş stilde cuma günü 57, 65, 70, 79, 97 kilolarda eleme, çeyrek ve yarı final müsabakaları yapılacak.

Milli güreşçimiz Cengiz Arslan dünya şampiyonu! Bükreş'te devam eden U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stilde 72 kiloda mücadele eden sporcumuz Cengiz Arslan, Gürcü rakibi Ramaz Zoidze'yi yenerek altın madalyanın sahibi oldu. İlgili Haberi Oku