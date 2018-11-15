ATP Finalleri’nde Dominic Thiem galibiyetle tanıştı

İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen 49. ATP Finalleri’ne devam edildi. Beşinci günün ilk mücadelesinde, 6 numaralı seribaşı Dominic Thiem ile 7 numaralı seribaşı Kei Nishikori karşılaştı. Avusturyalı Thiem, Japon rakibini 6-1 ve 6-4’lük setlerle 2-0 yenerek gruptaki 3. maçında galibiyetle tanıştı. Bu sonuçla birer galibiyette kalan Thiem ve Nishikori’nin, 2’de 2 yapan Kevin Anderson’ı geçme şansı kalmadı.

4 numaralı seribaşı Kevin Anderson, 2 numaralı seribaşı Roger Federer ile oynayacağı grubun son maçı öncesi, ilk defa katıldığı ATP Finalleri’nde yarı finale yükselmeyi garantiledi. Lleyton Hewitt Grubu’ndan yarı finale çıkacak diğer isim, Federer-Anderson müsabakasının ardından belli olacak. Agnieszka Radwanska`dan kortlara veda 2015 WTA Finalleri şampiyonu ve 2012 Wimbledon finalisti 29 yaşındaki Polonyalı tenisçi, geçirdiği sakatlıklar yüzünden aktif kariyerini sonlandırdı. İlgili Haberi Oku