SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Türkiye ve İran’dan, terör örgütlerine karşı ‘ortak operasyon’ kararı
Atiker Konyaspor’dan flaş Aykut Kocaman açıklaması!
Atiker Konyaspor

Atiker Konyaspor’dan flaş Aykut Kocaman açıklaması!

Atiker Konyaspor Asbaşkanı Selçuk Aksoy, Rıza Çalımbay ile yollarını ayırmadan herhangi bir teknik direktör ile görüşmelerinin olmadığını ifade etti. Aksoy, ayrıca gündemlerinde Aykut Kocaman'ın yer aldığını ve kısa süre içinde deneyimli çalıştırıcı ile görüşeceklerini söyledi.

15 Kasım 2018 00:18

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile yollarını ayıran Atiker Konyaspor’da teknik direktör arayışları sürerken, yeşil-beyazlılarla elde ettiği başarılarla akıllara gelen ilk isimlerden olan Aykut Kocaman, yönetimin gündeminde yer alıyor. Rıza Çalımbay’la olan ayrılık sürecinin Ziraat Türkiye Kupası’ndan elenilmesiyle hızlandığını ve ayrılık fikirlerini devreye soktuklarını açıklayan asbaşkan Selçuk Aksoy, “Rıza Çalımbay gitmeden önce hiçbir hocayla görüşmemiz olmadı. Zaten etik olmazdı. Bazı hocalarla görüşme önümüzdeki isimlerle başlayacak. Hedeflediğimiz şeylere ulaştırabilecek isimlerle görüşeceğiz” dedi.

Aksoy, Aykut Kocaman’la ilgili olarak ise, “Şehrin dinamikleri, Aykut Kocaman’ın Konyaspor’da geçirmiş olduğu iyi dönem, bizi Aykut Kocaman ismine götürüyor. Henüz bir görüşme olmadı. Yarından sonra görüşmeler başlayacak. Yöneticiler olarak Aykut Kocaman gerçeğini göz ardı edemeyiz. Tabii ki daha olay çok taze. Bu işler alternatifli olarak devam ediyor. Bugüne kadar bir görüşme olmadı. İnşallah en yakın zamanda bir görüşme yapmayı ümit ediyoruz” diye konuştu. 14 Kasım 2018 Rıza Çalımbay`dan `ayrılık` açıklaması: İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 00:18 | 15 Kasım 2018
atiker konyaspor Aykut Kocaman Rıza Çalmbay spor toto süper lig
GÜNÜN MAÇLARI
Galatasaray
23/11/2018 - 19:30
-
Konyaspor
TÜMÜNÜ GÖR

İDDAA

Türkiye
UEFA Uluslar Ligi B Ligi Grup 2 17.11.2018 - 20:00 Rotterdam Splatz
İsveç