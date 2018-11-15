Atiker Konyaspor’dan flaş Aykut Kocaman açıklaması!

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile yollarını ayıran Atiker Konyaspor’da teknik direktör arayışları sürerken, yeşil-beyazlılarla elde ettiği başarılarla akıllara gelen ilk isimlerden olan Aykut Kocaman, yönetimin gündeminde yer alıyor. Rıza Çalımbay’la olan ayrılık sürecinin Ziraat Türkiye Kupası’ndan elenilmesiyle hızlandığını ve ayrılık fikirlerini devreye soktuklarını açıklayan asbaşkan Selçuk Aksoy, “Rıza Çalımbay gitmeden önce hiçbir hocayla görüşmemiz olmadı. Zaten etik olmazdı. Bazı hocalarla görüşme önümüzdeki isimlerle başlayacak. Hedeflediğimiz şeylere ulaştırabilecek isimlerle görüşeceğiz” dedi.

Aksoy, Aykut Kocaman’la ilgili olarak ise, “Şehrin dinamikleri, Aykut Kocaman’ın Konyaspor’da geçirmiş olduğu iyi dönem, bizi Aykut Kocaman ismine götürüyor. Henüz bir görüşme olmadı. Yarından sonra görüşmeler başlayacak. Yöneticiler olarak Aykut Kocaman gerçeğini göz ardı edemeyiz. Tabii ki daha olay çok taze. Bu işler alternatifli olarak devam ediyor. Bugüne kadar bir görüşme olmadı. İnşallah en yakın zamanda bir görüşme yapmayı ümit ediyoruz” diye konuştu. Rıza Çalımbay`dan `ayrılık` açıklaması: İlgili Haberi Oku