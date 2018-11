Negredo ayrılık sürecini anlattı: Kendi kendime indirim mi yapsaydım!

Beşiktaş’tan ayrılıp Dubai’nin yolunu tutan Alvaro Negredo, Haber Global’den Melike Çelik’in sorularını yanıtladı. Beşiktaş döneminde istediği kadar süre verilmediğini söyledi.

“FUTBOLCULAR HER ZAMAN OYNAMAK İSTER” “Beşiktaş’ta direkt oyuncu olmak isterdim ama bu olmadı. Sebebi nedir bilmiyorum. Futbolcular bencildir ve her zaman oynamak isterler. Ben de gittiğim bir kulüpte her zaman oynamak isterim. Kendilerine göre bazı sebepleri vardır. Bu sebepler haklı da olabilir. Alınan kararlara saygı duyuyorum.”

“ŞENOL GÜNEŞ BENİ İSTEMEYİNCE ÇOK ŞAŞIRDIM” “İlk duyduğumda çok şaşırdım. Çünkü böyle bir şeyi yaşamayı hayal dahi etmiyordum. Bu kararın ardından çok başka şeyler de yaşandı. Beni neden istemediğini geç de olsa öğrendim. Beşiktaş’ta kazandığım maaş beni istememe sebeplerinden biriydi.”

“YÜKSEK MAAŞIM YÜZÜNDEN YOLLANDIM” “Kulüp benimle hiçbir zaman takımdan ayrılmam yönünde bir görüşme yapmadı. Ekonomik olarak sıkıntılar olduğunu biliyordum. Maaşım diğer oyunculara göre yüksekti. Takımın ekonomik olarak rahatlaması için bazı isimlerin gitmesi gerekiyordu. Onlar da beni seçtiler.”

“İNDİRİM İSTEMEDİLER, NE YAPAYIM?” “Kulüp bana sözleşme konusunda hiçbir şey söylemedi. Sadece yüksek maaş aldığımı söylüyorlardı ama “indirim yap” diye bir talep gelmedi. Hal böyle olunca ne yapayım? Kendi kendime indirim mi yapayım?”

Elif Elmas`ın son hali görenleri şaşırtıyor! Fenerbahçe'nin genç yıldızı Eljif Elmas'ın yaşadığı değişim görenleri şaşkına çevirdi. İlgili Haberi Oku

“BEŞİKTAŞ’TA BAŞARILI OLAMADIM” “Beşiktaş’ta sportif anlamda iyi bir kariyer geçirdiğimi düşünmüyorum. Beşiktaş’ın hedefi şampiyonluk kazanmaktır. Çünkü çok büyük bir camia. Fakat bu istekleri gerçeğe dönüştüremedik. İstanbul’da bana gösterilen ilgi, alaka ve taraftarların sevgisinden çok memnun kaldım. İstanbul’da yaşadığım güzel günleri ve güzel şeyleri asla unutmayacağım.”

“BEŞİKTAŞ’IN KADROSUNDA TARTIŞILACAK BİR İSİM YOK” “Beşiktaş’ta oynadığım dönemde kadroda kalitesi tartışılacak bir isim yoktu. Her oyuncu çok kaliteliydi. Hepsiyle de oynama şansım oldu. Takımdaki tüm isimler çok büyük oyuncular. Benim de kariyerim belli. Benden sonra gelen oyuncuların kalitesini konuşmak istemiyorum.”

“BEŞİKTAŞ SEZON BAŞINDAN BERİ BENİ İSTEMİYORDU” “Benimle ilgilenen kulüpler vardı ama kulüp ayrılık konusunda net değildi. Sezon başından beri beni istemiyorlardı ama bir şey de söylemiyorlardı. Avrupa Ligi’nde oynadığımız LASK maçından sonra her şey değişti. Kalmamı istediler ama artık Beşiktaş’a vereceğim bir şey olmayacağı için ben de ayrılmayı seçtim. Gelen teklifi de bu yüzden kabul ettim.”