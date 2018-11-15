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Ali Koç’tan Fikret Orman’a bayan uyarısı
Futbol

Ali Koç’tan Fikret Orman’a bayan uyarısı

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, 'kadın' yerine 'bayan' kelimesini kullanan Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı Fikret Orman'ı uyardı.

15 Kasım 2018 09:09

Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Fikret Orman ile Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, “Sporun geleceği aydınlık mı?” panelinde açıklamalarda bulundu.

Ali Koç, Fikret Orman’ın, “Vodafone Park’ta 700’ün üzerinde kombine sahibi bayan var” şeklindeki ifadelerine “Başkan bayan demiyoruz artık kadın diyoruz, kızıyorlar” uyarısında bulundu.

Koç “Zararı borçla finanse ederek bugüne geldik” derken, Orman, “Borç yükünü küçülterek üzerimizden atmak istiyoruz” diye konuştu. Kulübün harcamalarının yüzde 80’nin dövizle yapıldığına dikkat çeken Koç, ”Maliyetlere baktığımızda durum sürdürülebilir değil. 2017-2018 sezonunda 4 büyük kulüp 900 milyon TL faiz ödüyoruz.

Günü kurtarmak için şampiyon olmak istiyoruz. İçinde bulunduğumuz durumdan kolay kurtulmamız mümkün değil. Devletin de içinde olduğu yeni bir yapı gerekli.

Baştan aşağı yöntemlerimizi değiştirmemiz lazım. Devletin, finans kurumlarının kesinlikle işin içinde olması lazım. Aldığımız yabancı oyuncular yaşlı. En yaşlı liglerdeniz.

Vehbi Koç bize alırken kazanacaksınız diyordu, bu alırken de satarken de kaybediyoruz.” şeklinde konuştu.

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Son güncelleme 09:11 | 15 Kasım 2018
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