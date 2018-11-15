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Abdurrahim Albayrak için çok konuşulacak iddia!
Galatasaray

Abdurrahim Albayrak için çok konuşulacak iddia!

İddiaya göre Abdurrahim Albayrak, TFF Başkanı Yıldırım Demirören’e, “Açıklama yapmam için beni Fatih Hoca zorladı” dedi. Bu nedenle ‘hak mahrumiyeti’ cezası almadı

15 Kasım 2018 08:03

G.SARAY-F.BAHÇE derbisinin üzerinden günler geçmesine rağmen yankısı bitmiyor. Her geçen gün yeni bir gerçek ortaya çıkıyor, kapalı kapılar ardında şok iddialar dillendiriliyor. Bunlardan sonuncusu ise oldukça ilginç. Kulislerde konuşulanlara göre Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın, Başkan Mustafa Cengiz ve Teknik Direktör Fatih Terim'e ceza yağdıran PFDK'dan kurtulmasının nedeni, açtığı bir telefon.

‘KUSURA BAKMA' DEMİŞ

Derbi sonrası kullandığı “Yakında federasyon seçimi olacak, biz de bakacağız…” şeklindeki ifadeler nedeniyle PFDK'ya sevk edilen Albayrak'ın, TFF Başkanı Yıldırım Demirören'i aradığı öne sürüldü. Duayen yönetici, Demirören'e, “Fatih Hoca (Terim), ‘Çık konuş' dediği için konuşmak zorunda kaldım. Konuşmak gibi bir düşüncem yoktu, kusura bakma” dedi. İkili arasındaki bu konuşma sonrası Albayrak'a açıklamalarından dolayı ceza çıkmadı.

15 Kasım 2018 Albayrak`tan Gomis, Modeste, Love açıklaması! Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Divan Kurulu'nda kendisine yönelik eleştiriler üzerine açıklamalarda bulundu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 08:34 | 15 Kasım 2018
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