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8 kez şampiyon olan Murat Akın futbolu bıraktı
TFF 1.Lig

8 kez şampiyon olan Murat Akın futbolu bıraktı

Spor Toto 1. Lig'de tam 8 kez şampiyon olarak Türk futbol tarihine geçen Murat Akın, futbolu bıraktığını açıkladı. Gittiği her takımda şampiyon olma unvanına sahip olan futbolcu 32 yaşında kariyerine nokta koydu.

15 Kasım 2018 16:36

Spor Toto 1. Lig’in ‘şampiyon’u Murat Akın futbolu bıraktığını açıkladı…

1. Lig’de 8 takımla şampiyonluk yaşayan Murat Akın, Adana Demirspor’da kadro dışı kalmasının ardından profesyonel futbol hayatını noktaladığını açıkladı.

Akın sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak “Bugün itibarıyla profesyonel futbol hayatımı sonladırmış bulunmaktayım. Sayısız güzel başarılar elde ettiğim bu kariyerimde bundan sonrası için de ülke futboluna katkı sağlamak için elimden geleni yapacağım. Şampiyonluk yolunda Adana Demirspor’a başarılar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

İşte Murat Akın’ın 1. Lig’de şampiyonluk yaşadığı takımlar:

2008-2009 Kasımpaşa

2010-2011 Ordu

2011-2012 Kasımpaşa

2012-2013 Konyaspor

2013-2014 Başakşehir FK

2014-2015 Kayserispor

2015-2016 Karabükspor

2016-2017 Göztepe

Son güncelleme 20:01 | 15 Kasım 2018
murat akın Spor Toto 1. Lig
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