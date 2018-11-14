Volkan Demirel yolun sonunda!

İrfan Yirmibeş / F.Bahçe'de Volkan Demirel için yeni bir yol haritası belirlendi. Yönetimin 5 Ekim'de kadro dışı bıraktığı emektar file bekçisine “Devre arasında jübileni yapalım, güzel ayrılalım” teklifi gidecek. Hatırlanacağı gibi Başkan Ali Koç, “Bana ve Başkanvekilime saygısızlık yaptı” dediği deneyimli futbolcudan özür dilemesini istemişti. Volkan Demirel ise “Saygısızlık yaptığımı düşünmüyorum ancak istenen özür ise onu da dilerim” yanıtını vermişti. Bu yanıtın yöneticileri tatmin etmediği de ifade edilmişti.

GÖZÜ YETKINER'IN REKORUNDA

Edinilen bilgilere göre Sportif Direktör Damien Comolli, Demirel'i takımda istemeyen isimlerin başında gelse de jübile formülüne karşı çıkmadı. Fakat Volkan Demirel bu çözüme çok uzak. Müjdat Yetkiner'in 570 maçlık rekorunu kırarak F.Bahçe formasını en çok giyen futbolcu olmak isteyen 37 yaşındaki eldivenin, en az iki sene daha üst seviyede oynamayı planladığı biliniyor. Kulislerde, yönetimin jübile kararını geri çevirmesi halinde Volkan'ın kontratını feshedeceği dedikodusu yüksek sesle dillendiriliyor.

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