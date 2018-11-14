Vestel Venus Sultanlar Ligi | Vakıfbank 3-0 Galatasaray

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin 4. haftası derbi karşılaşmasına sahne oldu. Vakıfbank Spor Sarayı’nda oynanan müsabakada ev sahibi VakıfBank, Galatasaray’ı 25-23, 25-18 ve 25-18’lik setlerle 3-0 yendi. Vakıfbank üst üste dördüncü maçını kazanırken, Galatasaray üçüncü kez mağlup oldu.

Salon: Vakıfbank Spor Sarayı

Hakemler: Tuncay Kandemir, Mehmet Topal

VakıfBank: Robinson, Kübra Çalışkan, Cansu Özbay, Zhu Ting, Zehra Güneş, Sloetjes (Gizem Güner, Ebrar Karakurt, Buket Gülübay, Tuğba Şenoğlu, Ayça Aykaç, Derya Cebecioğlu)

Galatasaray: Leys, Jackson, Nursevil Aydınlar, Hande Baladın, Aslı Kalaç, Meryem Boz (Gizem Karadayı, Cansu Çetin, Dilara Gedikoğlu, Çağla Akın, Buse Kayacan)

Setler: 25-23, 25-18, 25-18

Süre: 80 dakika (30, 24, 26) Vestel Venus Sultanlar Ligi | Eczacıbaşı VitrA 3-0 Fenerbahçe Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 4. haftanın nefes kesen mücadelesinde Eczacıbaşı Vitra, konuğu Fenerbahçe'yi 26-24, 27-25 ve 26-24'lük setlerle 3-0 mağlup etti. Eczacıbaşı ligdeki dört maçında henüz rakiplerine set vermedi. İlgili Haberi Oku