Vestel Venus Sultanlar Ligi | Vakıfbank 3-0 Galatasaray

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin 4. haftası derbi karşılaşmasına sahne oldu. Vakıfbank Spor Sarayı’nda oynanan müsabakada ev sahibi VakıfBank, Galatasaray’ı 25-23, 25-18 ve 25-18’lik setlerle 3-0 yendi. Vakıfbank üst üste dördüncü maçını kazanırken, Galatasaray üçüncü kez mağlup oldu.
Salon: Vakıfbank Spor Sarayı
Hakemler: Tuncay Kandemir, Mehmet Topal
VakıfBank: Robinson, Kübra Çalışkan, Cansu Özbay, Zhu Ting, Zehra Güneş, Sloetjes (Gizem Güner, Ebrar Karakurt, Buket Gülübay, Tuğba Şenoğlu, Ayça Aykaç, Derya Cebecioğlu)
Galatasaray: Leys, Jackson, Nursevil Aydınlar, Hande Baladın, Aslı Kalaç, Meryem Boz (Gizem Karadayı, Cansu Çetin, Dilara Gedikoğlu, Çağla Akın, Buse Kayacan)
Setler: 25-23, 25-18, 25-18