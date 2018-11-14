‘Taş, kağıt, makas’ cezasız kalmadı! Federasyondan 21 gün hak mahrumiyeti

SKOR DIŞ HABERLER İngiltere’de 26 Ekim 2018 tarihinde kadınlar liginde oynanan bir maçta ilginç bir olay yaşanmıştı. Manchester City ile Reading takımları arasında oynanan İngiltere Kadınlar Süper Ligi maçının hakemi David McNamara, karşılaşma öncesi kale ve top seçimi için iki kaptanı yanına çağırdı. Manchester City kaptanı Steph Houghton ve Reading kaptanı Kirsty Pearce, para atışı için David McNamara’nın yanına geldi. Ancak bu sırada David McNamara, yanında bozuk para olmadığını fark etti. Bunun üzerine David McNamara, iki kaptandan ‘Taş, kağıt, makas’ oynayarak kale ve top seçimini yapmalarını istedi.
İki kaptan ‘Taş, kağıt, makas’ oynayarak kale ve top seçimini yaptı. İki kaptanın hareketini şaşkınlıkla izleyenler, ne olduğunu pek anlayamasa da karşılaşma oyunun ardından başladı. İngiltere Futbol Federasyonu (FA), hakem David McNamara’nın bu hareketini cezasız bırakmadı. İngiltere Futbol Federasyonu, hakem David McNamara’yı oyun kurallarına uymadığı için disiplin kuruluna sevk etti. Disiplin kurulu da David McNamara’ya ‘Oyunun önemli bir parçasını atlamak’ suçundan 21 gün hak mahrumiyeti cezası verdi. Cezanın 26 Kasım’dan itibaren geçerli olacağı da belirtildi.
Kurul, futbol kurallarında karşılaşma öncesinde kale ve top seçiminin bozuk para ile yapılacağının kesin bir dille belirtildiği, bu nedenle yapılan hatanın cezalandırılması gerektiğini de belirtti.