‘Taş, kağıt, makas’ cezasız kalmadı! Federasyondan 21 gün hak mahrumiyeti

SKOR DIŞ HABERLER İngiltere’de 26 Ekim 2018 tarihinde kadınlar liginde oynanan bir maçta ilginç bir olay yaşanmıştı. Manchester City ile Reading takımları arasında oynanan İngiltere Kadınlar Süper Ligi maçının hakemi David McNamara, karşılaşma öncesi kale ve top seçimi için iki kaptanı yanına çağırdı. Manchester City kaptanı Steph Houghton ve Reading kaptanı Kirsty Pearce, para atışı için David McNamara’nın yanına geldi. Ancak bu sırada David McNamara, yanında bozuk para olmadığını fark etti. Bunun üzerine David McNamara, iki kaptandan ‘Taş, kağıt, makas’ oynayarak kale ve top seçimini yapmalarını istedi.

Dikkatsiz Raoul Bellanova... Cristiano Ronaldo ile çektirdiği fotoğraf olay oldu! Juventus`un yıldızı çırılçıplak yakalandı Milan'ın genç yeteneği Raoul Bellanova, Juventus maçının ardından idolü Cristiano Ronaldo ile çektirdiği fotoğrafı paylaştı. Sosyal medyada olay olan paylaşımda Raoul Bellanova'nın yaptığı dikkatsizlik, Juventus'un yıldız savunma oyuncusu Giorgio Chiellini'nin çıplak fotoğrafının yayınlanmasına neden oldu. İlgili Haberi Oku

İki kaptan ‘Taş, kağıt, makas’ oynayarak kale ve top seçimini yaptı. İki kaptanın hareketini şaşkınlıkla izleyenler, ne olduğunu pek anlayamasa da karşılaşma oyunun ardından başladı. İngiltere Futbol Federasyonu (FA), hakem David McNamara’nın bu hareketini cezasız bırakmadı. İngiltere Futbol Federasyonu, hakem David McNamara’yı oyun kurallarına uymadığı için disiplin kuruluna sevk etti. Disiplin kurulu da David McNamara’ya ‘Oyunun önemli bir parçasını atlamak’ suçundan 21 gün hak mahrumiyeti cezası verdi. Cezanın 26 Kasım’dan itibaren geçerli olacağı da belirtildi.

Savaş sahnesi değil şampiyonluk kutlaması İsveç Ligi'nde iki puan farkla şampiyonluğa ulaşan AIK'te taraftarlar çılgına döndü. Son hafta oynanan maç sonrası stadyuma dalan taraftarlar, şampiyonluğu futbolcular ile birlikte kutladılar. Kutlamalarda taraftarların sahaya dalışı, savaş sahnelerini aratmadı. İlgili Haberi Oku

Kurul, futbol kurallarında karşılaşma öncesinde kale ve top seçiminin bozuk para ile yapılacağının kesin bir dille belirtildiği, bu nedenle yapılan hatanın cezalandırılması gerektiğini de belirtti.