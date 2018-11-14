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Spor Toto 1. Lig’de mücadele eden İzmir ekibine yasak şoku!
TFF 1.Lig

Spor Toto 1. Lig’de mücadele eden İzmir ekibine yasak şoku!

İzmir ekiplerinden Altay'a transfer yasağı geldi. Devre arasında transfer yapabilmek için Altay'ın yaklaşık 500 bin TL ödemesi gerekiyor.

14 Kasım 2018 15:22

Spor Toto 1’inci Lig’de evinde aldığı 3-0’lık Adana Demirspor galibiyetiyle milli maç arasına moralli giren İzmir ekibi Altay’a transfer yasağı gelmesi keyifleri kaçırdı. Eski futbolculardan Mehmet Budak ve Fırat Sezer’e olan borçlar nedeniyle bir kez daha transferin önü kapandı. Siyah-beyazlıların devre arasında takviye yapabilmesi için yasağı kaldırması gerekiyor.

13 Kasım 2018 Son dakika... Adana Demirspor`un yeni teknik direktörü Yılmaz Vural oldu! Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Yılmaz Vural ile anlaşma sağladı. Türkiye'de daha önce bir çok takımı çalıştıran efsane isim Yılmaz Vural uzun bir aradan sonra sahalara geri döndü... İlgili Haberi Oku

Kulüpten alınan bilgiye göre şu an için 239 bin TL tutarındaki borcun ara transfer döneminin gerçekleşeceği Ocak ayına kadar eklenecek yeni dosyalarla 500 bin TL’nin üzerine çıkacağı ifade edildi. Altay son yıllarda 3’üncü Lig ve 2’nci Lig’de de transfer yasağı sıkıntısı yaşamış ve transfer tahtasını açmak için eski oyuncularının alacaklarını ödemek zorunda kalmıştı.

Son güncelleme 15:22 | 14 Kasım 2018
altay Spor Toto 1. Lig
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