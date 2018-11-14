Spor Toto 1. Lig’de mücadele eden İzmir ekibine yasak şoku!

Spor Toto 1’inci Lig’de evinde aldığı 3-0’lık Adana Demirspor galibiyetiyle milli maç arasına moralli giren İzmir ekibi Altay’a transfer yasağı gelmesi keyifleri kaçırdı. Eski futbolculardan Mehmet Budak ve Fırat Sezer’e olan borçlar nedeniyle bir kez daha transferin önü kapandı. Siyah-beyazlıların devre arasında takviye yapabilmesi için yasağı kaldırması gerekiyor.

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Kulüpten alınan bilgiye göre şu an için 239 bin TL tutarındaki borcun ara transfer döneminin gerçekleşeceği Ocak ayına kadar eklenecek yeni dosyalarla 500 bin TL’nin üzerine çıkacağı ifade edildi. Altay son yıllarda 3’üncü Lig ve 2’nci Lig’de de transfer yasağı sıkıntısı yaşamış ve transfer tahtasını açmak için eski oyuncularının alacaklarını ödemek zorunda kalmıştı.